Albés cambia el objetivo, defiende a Nacho Méndez y carga contra el arbitraje: "Ha sido una película de terror"

"No sé si la palabra es preocupante. Ha sido un día desgraciado". Rubén Albés mostró, tras la derrota ante el Albacete, su disconformidad "con todas" las decisiones arbitrales tomadas por Muresan Muresan antes de asumir la realidad del Sporting: "Conseguir la permanencia lo antes posible". Quince partidos con una sola victoria, racha que ha llevado al equipo a caer al decimosexto puesto, han hecho que, por primera vez, verbalice la evidencia.

El partido. "Hay veces que los entrenadores y los jugadores nos bloqueamos, y el árbitro se ha bloqueado en las decisiones VAR y árbitro. No comparto ninguna de las decisiones. Ni la expulsión es expulsión porque el balón se va hacia afuera, ni el penalti es penalti porque toca el balón antes, ni en el otro penalti se puede apartar Yáñez. Ha sido una película de terror".

Nacho Méndez. "No empezó fino el partido. Le estaba penalizando mucho el entorno. Se estaba creando un clima feo. Si uno no tiene su mejor día y se le castiga las acciones buenas y malas, a veces es mejor dar entrada a otro jugador. El público tiene todo su derecho y tenemos que asumirlo y convivir con ello".

Mensaje a la afición. "No (mando mensajes). La gente fue crítica con el equipo en momentos puntuales, pero en la segunda parte, cuando volvimos a estar en campo rival, volvió a estar con el equipo. Tenemos que ser nosotros los que convenzamos a la gente".

Objetivo. "Hacía tiempo que no se vivía un partido como éste. El equipo ha corrido hasta el final para intentar meterse en el partido. El vestuario está triste y jodido. Conscientes de la nueva realidad, que es conseguir la permanencia lo antes posible".

Salvación. "Tenemos que mirar en conseguir la permanencia lo antes posible. No sé si la palabra es preocupante. Ha sido un día desgraciado. Teníamos todos sensaciones de que podíamos volver a mirar hacia arriba".

Críticas al entrar Pablo por Nico. "Siempre respetaré al público. Entendíamos que teníamos que hacer una línea de cuatro con la inferioridad numérica. Diego pasó a ser central y Pablo, lateral izquierdo. Teníamos que ser capaces de descolgar a Duba y mantener la segunda línea con la línea de dos mediocentros y Dotor tirado a una banda".

Razón del parón. "Nadie me ha respondido a nada. Hay una parte que es gestión de las cosas y la afición ha tenido un comportamiento ejemplar, así que me cuesta entender que se enturbie un partido en el que entre los dos equipos no ha pasado nada. Algo habrá visto. No sabía lo que había pasado. Fue caótico y nos fuimos para adentro".

Suspensión. "Entiendo que se activó el protocolo por algún motivo y es el que es".

Actitud arbitral. "Habría que hablar con los futbolistas. Al final es una decisión arbitral en su conjunto. Va a ver las acciones por el VAR y a partir de ahí, decide. En la primera acción tuvimos una situación muy similar en Zaragoza. Puedo entender que el árbitro saque amarilla, que consulte en el VAR, pero no entiendo que viéndolo repetido se cambia. Lo mismo pasa en el penalti (el primero). La he visto y me cuesta entenderlo. Creo que podíamos darle la vuelta en cualquier acción. De hecho, tampoco me parece clara la expulsión de ellos".

Momento. "Es la tarde más difícil. Sí, sin duda".

Dos veces al VAR. "Entiendo que no se dio cuenta (sacar la segunda amarilla a Yáñez). Lo que no entiendo es la revisión por dos veces".

Esfuerzo. "Ha sido muy importante. Los primeros minutos fueron buenos. Después, el coraje que se ha demostrado es cuando hemos vuelto de vestuarios. Es cuando hemos estado más cerca de marcar. Cometeremos muchos errores, pero la voluntad y el esfuerzo es incuestionable. Hay que buscar los problemas en otro tipo de cosas".