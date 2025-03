Los audios de VAR en el Sporting-Albacete: Del "vale, Capa" a la "zona dogso"

"Sergiu, te recomiento na revisión para que valores una posible jugada de ocasión manifiesta de gol". La frase es de Caparrós Hernández, árbitro VAR durante el Sporting-Albacete disputado el domingo en El Molinón, y forma parte de los audios publicados por la Federación Española de Fútbol en cuanto a las tres acciones en las que intervino durante el encuentro en El Molinón. La primera de ellas, la que cambió la amarilla mostrada inicialmente por Muresan Muresan a Róber Pier, transformándola en roja.

"Vale Capa, perfecto tío. Tienes razón, es el último defensa. El otro defensa está muy lejos, nunca va a llegar a cerrar. El contacto es claro, la patada es clara. Voy a expulsar al dorsal número 14. No, al 4, perdón. A Róber Pier", explicó Muresan Muresan tras acudir al monitor y volver a ver la acción en la que el central rojiblanco derriba a Martón siendo el último defensa, mientras el balón va en dirección a la línea de banda.

El siguiente audio compartido por la Federación Española de Fútbol es el de la expulsión del jugador del Albacete Meléndez, que inicialmente Muresan Muresan dejó en amarilla, tras una entrada por detrás a Nacho Martín. "Te recomiendo una revisión para que valores un juego brusco grave", le avisa Caparrós Hernández. "Ok, voy para allá", responde Muresan Muresan. "Vale, Capa, suéltala", añade en referencia a que inicie el vídeo en el que se ve la jugada repetida. "Va con los tacos por delante, nunca juega balón.Vamos a expulsar al jugador número 17 del Albacete ¿vale?", prosigue el colegiado del encuentro. "Ok", le responde Caparrós Hernández desde el VAR.

Muresan Muresan, rodeado de jugadores del Sporting. / Ángel González

El último audio compartido por la Federación es el del penalti señalado a Yáñez sobre Higinio. Una jugada que, además, le costó la expulsión al portero del Sporting al ver la segunda amarilla y que implicó que Muresan Muresan acudiera al monitor hasta en dos ocasiones para revisar la jugada. "Sergiu, te recomiendo una revisión para que valores un posible penalti", le dice Caparrós Hernández al árbitro. "Sé profesional", se escucha que le piden al árbitro los jugadores y técnicos que le rodean mientras revisa en vídeo la acción. "¡Qué va a ser penalti!", se oye también a su alrededor. "La cuestión es si va a llegar Higinio o no, ¿vale?", dice Muresan Muresan sobre el autopase con el que el delantero sortea la entrada de Yáñez. "Correcto", le responden desde el VAR. "Ok, Capa. Yo creo que sí que va a llegar Hinigio, ¿vale?. Que se le va a un poquito larga, pero sí que va a llegar. Vamos a señalar penalti", sentencia el colegiado. No acaba ahí.

La comunicación con el árbitro continúa, aunque en los audios de la Federación Española no se comparte el aviso de Caparrós Hernández para que acuda Muresan Muresan, por segunda vez, al monitor para revisar la acción. Es el momento en el que le dicen que la acción, si es penalti, quizá implique la segunda amarilla a Yáñez y su expulsión. "Capa, sí, es verdad. Vamos a expulsar al portero porque si pito el penalti tiene que irse expulsado", apunta. "Dogso en disputa", le responde Caparrós Hernández. "Porque dogso con disputa sería roja, ¿vale?", continúa Muresan Muresan. "Ok", concluyen desde el VAR.

¿Qué es dogso en disputa?

Dogso en disputa es el lenguaje que, en la jerga arbitral, utilizan Muresan Muresan y Caparrós Hernández para medir la acción que costó a Yáñez su expulsión durante el partido del Sporting ante el Albacete. La palabra refleja el acrónimo de su significado en inglés: "denying obvious goal scoring opportunity". Quiere decir que se niega una evidente oportunidad de gol, tomando como referencia la zona del campo donde una jugada puede ser reconocida como una oportunidad clara de gol.