Caparrós Hernández, el otro foco de la polémica: el Sporting estudia recurrir por mal uso de la sala VOR

La Federación Española hizo públicos los audios de la sala VAR, en la que estaba al frente Caparrós Hernández, en las tres acciones en las que intervino para avisar de una revisión al colegiado principal, Muresan Muresan, en el partido del Sporting ante el Albacete. El Sporting tiene hasta este martes a las 14.00 para presentar algún tipo de recurso y el club mantiene en estudio poder presentar alegaciones por las rojas a Róber Pier y Yáñez. Especialmente en este último caso por un posible mal uso de la sala VOR. Y es que el árbitro acudió en dos ocasiones al monitor, siendo la segunda vez sin que se haya compartido audio de la llamada para hacerlo, y además siendo utilizada para acabar mostrando la segunda amarilla a Yáñez. Eso cuando el VAR, por normativa, nunca puede intervenir para una segunda amarilla. Solo puede hacerlo en caso de roja directa.

"Vale Capa, perfecto tío. Tienes razón, es el último defensa. El otro defensa está muy lejos, nunca va a llegar a cerrar. El contacto es claro, la patada es clara. Voy a expulsar al dorsal número 14. No, al 4, perdón. A Róber Pier", explicó Muresan Muresan tras acudir al monitor y volver a ver la acción en la que el central rojiblanco derriba a Martón. El siguiente audio compartido por la Federación Española de Fútbol es el de la expulsión del jugador del Albacete Meléndez, que inicialmente Muresan Muresan dejó en amarilla, tras una entrada por detrás a Nacho Martín.. "Va con los tacos por delante, nunca juega balón.Vamos a expulsar al jugador número 17 del Albacete ¿vale?", prosigue el colegiado del encuentro. El último audio compartido por la Federación es el del penalti señalado a Yáñez sobre Higinio. Una jugada que, además, le costó la expulsión al portero del Sporting al ver la segunda amarilla y que implicó que Muresan Muresan acudiera al monitor hasta en dos ocasiones para revisar la jugada.

"Sergiu, te recomiendo una revisión para que valores un posible penalti", le dice Caparrós Hernández al árbitro. "Sé profesional", se escucha que le piden al árbitro los jugadores y técnicos que le rodean mientras revisa en vídeo la acción. "¡Qué va a ser penalti!", se oye también a su alrededor. "La cuestión es si va a llegar Higinio o no, ¿vale?", dice Muresan Muresan sobre el autopase con el que el delantero sortea la entrada de Yáñez. "Correcto", le responden desde el VAR. "Ok, Capa. Yo creo que sí que va a llegar Hinigio, ¿vale?. Que se le va a un poquito larga, pero sí que va a llegar. Vamos a señalar penalti", sentencia el colegiado. No acaba ahí. La comunicación con el árbitro continúa, aunque en los audios de la Federación Española no se comparte el aviso de Caparrós Hernández para que acuda Muresan Muresan, por segunda vez, al monitor. Es el momento en el que le dicen que la acción, si es penalti, quizá implique la segunda amarilla. Eso, en todo caso, no se oye. "Capa, sí, es verdad. Vamos a expulsar al portero porque si pito el penalti tiene que irse expulsado", dice Muresan. "Dogso en disputa", le responde Caparrós Hernández. "Porque dogso con disputa sería roja, ¿vale?", concluye el árbitro principal.