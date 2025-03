La contracrónica del Sporting-Albacete: Albés señalado por la grada, esperpento arbitral, tres porteros rojiblancos y el "Asturias" emotivo de la Banda de Gaitas "Villa de Xixón"

El Sporting ya ni empata y la grada señala a Albés

Se acabó la racha de empates del Sporting. Después de seis partidos firmando tablas, los rojiblancos cambiaron la dinámica. Pero no lo hicieron como se debería. Llegó con un trastazo ante el Albacete en una tarde para olvidar, bajo la lluvia, una actuación arbitral desquiciante de las que hacía tiempo que no se veían, un equipo superado por las circunstancias y un entrenador que no acaba de lograr revertir el rumbo. Porque la alerta está encendida. Ya son casi cuatro meses con un solo triunfo, al cambio un solo festejo en forma de tres puntos en quince partidos. Son números que en otras circunstancias se hubieran llevado por delante a un entrenador. Pero la situación actual en el Sporting es otra, con un respaldo interno desde el club a la labor de Albés, al que se plantean ofrecer la renovación. La grada, que también ha señalado el banquillo en otras etapas, en esta ocasión ha sido mucho más paciente. Ya hubo un atisbo de protestar abiertamente decisiones del técnico gallego ante el Racing. Pero ante el Albacete se verbalizó con rotundidad, con ese mítico cántico al técnico de "no tienes ni p... idea". No gustó que con la expulsión de Róber Pier el sacrificado fuera Nico Serrano. Posiblemente lo más idóneo hubiera sido quitar a uno de los tres centrocampistas ¬–Nacho Martín, Nacho Méndez o Dotor–. En resumen, otro partido para olvidar, una racha horrible que continúa, en un Sporting atascado que disfrutará ahora de dos días de descanso, hasta la vuelta el miércoles al trabajo para preparar la difícil salida del próximo domingo a Huesca. ¿Es hora de encender ya las alarmas?

Un Sporting con tres porteros, de Yáñez a Campuzano y Diego Sánchez

Hasta tres integrantes de la plantilla del Sporting se pusieron bajo los palos. Una situación que, posiblemente, nunca se haya dado en la historia del club rojiblanco. Yáñez fue expulsado ya casi al final del partido. Albés ya había agotado todos los cambios. Campuzano se puso entonces los guantes para intentar detener el penalti lanzado por Higinio. Le faltó muy poco para lograrlo, adivinó el sitio y se acercó, pero no logró atajarlo. Ahí fue cuando fue el árbitro mandó detener el partido y a la reanudación, con minutos aún por jugar, Diego Sánchez fue el que se situó bajo los palos para poder ganar más presencia en ataque a la desesperada en esos últimos compases con nueve jugadores.

Nacho Méndez, de intocable, a sustituido al descanso y discutido

Esta temporada sólo se perdió un partido. Y lo hizo en Córdoba por obligación, al tener que cumplir un encuentro de sanción por acumulación de tarjetas. Nacho Méndez posiblemente sea la prolongación en el campo de Albés. Un jugador prácticamente intocable, que rara vez es sustituido. Porta, además, el brazalete de capitán. Es el más veterano de la plantilla, con ocho temporadas consecutivas en el primer equipo. Fue una de las novedades del once respecto al partido de El Arcángel, al igual que Caicedo y Dotor; en lugar de Gelabert, Gaspar y Otero. Esta semana Nacho Méndez reconoció que no tenía claro si renovará, pese a que tiene una oferta del club por tres años más una cuarta temporada opcional. Y fue crítico también con algunas situaciones de la entidad. Durante el partido hubo algo de runrún en la grada, que cuestionó algunas de sus decisiones con el balón. Y al descanso, cuando se anunció su nombre por megafonía debido a su sustitución, se escucharon silbidos.

El esperpento de un arbitraje con doble revisión de VAR en un penalti

Vaya por delante que los lanzamientos de objetos no tienen ninguna justificación y que las normas y protocolos están para cumplirlos. Otra cosa son los contextos o la flexibilidad, a la hora de tomar decisiones, cuando se llevaba una tarde de esas desquiciantes con el arbitraje, que en el Sporting no se recordaban casi desde Rodado Rodríguez. No es discutible por tanto el esperpento por momentos de arbitrajes como el de Muresan Muresan, que expulsó a tres futbolistas –dos del Sporting– y pitó dos penaltis en contra a los rojiblancos. Salvó la pena máxima a Maras, por cierto, muy riguroso el contacto, en las otras cuatro decisiones claves fue el VAR el que entró para corregirle. Y el momento más surrealista fue cuando tuvo que revisar la acción del penalti de Yáñez, primero para señalarlo y después para decidir sacarle la segunda amarilla. ¿En serio es tan difícil analizarlo todo de una vez?

El Asturias de la Banda de Gaitas «Villa de Xixón» vuelve a emocionar

A ritmo de gaita y tambor arrancó el partido en El Molinón. La Banda de Gaitas "Villa de Xixón" recibió un cariñoso homenaje en los minutos previos al partido entre el Sporting y el Albacete. Un reconocimiento bien merecido después de haber sido nombrada mejor banda extranjera durante la celebración de San Patricio en la que algunos llaman la capital del mundo, Nueva York. José Luis García, director y maestro gaitero, recibió un presente de manos de David Guerra, presidente ejecutivo; y Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales de la entidad rojiblanca. Y en la previa del partido volvió a sonar el himno de Asturias, con esa misma belleza que lo hizo hace unos días en Nueva York. Está claro que no hay nada más bonito que el himno de Asturias sonado al compás de la gaita.

