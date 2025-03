Guerra respalda a Albés, traslada el malestar del Sporting al Comité Técnico de Árbitros y pide una "reacción inmediata"

“Todavía seguimos sin entender muy bien qué es lo que sucedió con respecto a determinadas decisiones que creemos influyeron en el resultado”. David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, mostró este lunes, durante su participación en el acto de "Gijón, cuidad abierta" en el Antiguo Instituto, el "enfado" del club con la actuación de Muresan Muresan durante la derrota ante el Albacete. Lo hizo antes de señalar que "no puede ser excusa" ante una situación deportiva "complicada y difícil". El dirigente solicita al equipo una "reacción inmediata" y dice de Albés que "es el incidado para este proyecto", sin entrar en si será el entrenador de la próxima temporada o si puede caer si la dinámica negativa de resultados continúa. "Lo que tenemos que hacer, y otra cosa sería una irresponsabilidad, es pensar en el próximo partido", zanjó.

Malestar. "Quiero que sepan los aficionados que el mismo enfado que sienten ellos es el mismo que tiene el club. Y lo que podemos hacer nosotros y está en nuestro control es defendernos, es pedir explicaciones y siempre dentro del respeto que tenemos por el colectivo arbitral, pues mantener esas conversaciones como hemos mantenido el en las últimas horas. Lo que está en nuestra mano es defender al club por algo que, a esta hora, insisto, pues hay decisiones que no compartimos y que vemos de una manera distinta".

Conversación con el CTA. "El club tiene una visión y hay jugadas y acciones en las que podemos estar, voy a decir, en desacuerdo, siempre desde el respeto. Es tener clara cuál es nuestra postura, hablar con claridad en lo que el Sporting quiere defender y a partir de ahí, pues continuar en estas conversaciones que siempre se han mantenido en una relación continua y constante. Así es como hemos hablado en estas en estas últimas horas, te digo. ¿Han admitido errores? Eso son conversaciones que son privadas y que creo que tienen que ser así entre el Comité Técnico de Árbitros y el club".

Sanción por lanzar objetos. "No sé qué no sé qué sucederá, yo creo que siempre que el protocolo es claro eso para un lado y además es un protocolo que está consensuado entre todas las partes. Si hay lanzamiento de objetos, eso no se puede permitir nunca. Por otro lado, también hay que valorar las circunstancias el minuto en el que se da, con cuántas expulsiones y lo que va en el ambiente. Creo que entre todos se podía haber llegado probablemente a otra a otra decisión precisamente como la prioridad fundamental es garantizar la seguridad e integridad de todos los aficionados y de todos aquellos que forman parte del partido".

Situación. "En ningún caso (el no compartir las decisiones arbitrales), puede ser excusa para la situación tan complicada y difícil que vive el club ahora mismo. Requiere una reacción inmediata y requiere del compromiso de todos para para sacarlo adelante. Creo que todos éramos conscientes desde el primero hasta el último de la importancia de las últimas semanas, especialmente de esta última semana, por cómo nos habíamos preparado. Desde el cuerpo técnico, hasta los jugadores, hasta todo el club".

El equipo. "Ha tenido siempre una buena actitud. Ha competido. No había conseguido ganar, estando en muchos empates, y había competido siempre hasta el último instante. El resultado (ante el Albacete), desafortunadamente, nos mete en una espiral aún más complicada y nos da una realidad muy difícil. Requiere la reacción de todos y cada uno de los que formamos parte del club y requiere el compromiso de todos para para sacarla adelante".

Objetivo. "El objetivo de este club siempre va a ser el mismo y lo hemos dicho hace dos años, cuando nos fue peor, el año pasado, cuando nos fue mejor, y este año en la situación en la que en la que estamos. Dicho esto, la realidad es la que es y hay asumirla. Lo que tenemos que hacer, y otra cosa sería una irresponsabilidad, es pensar en el próximo partido, sacar los puntos adelante y conseguir la victoria que se busca".

Confianza en Albés. "Hace 8 meses estábamos en Washington tomando entre todos una decisión con el entrenador que considerábamos idóneo para este proyecto. Nosotros analizamos en el día a día lo que vemos en el trabajo, con el foco en el medio plazo, y en todo lo que se está haciendo consideramos que Rubén es el indicado ppara este proyecto. Además, creo que cargarlo sobre una persona tampoco sería lo lógico, es decir, aquí lo responsables somos todos y entre todos tenemos que sacarlo adelante y, entre todos, hemos llegado a esta situación".

Conversaciones para renovar. "Tenemos muchas conversaciones con el míster y hablamos de todo. Por supuesto, de futuro. Creo que lo más importante en esta situación es la voluntad de cada una de las partes y como decía, el foco en el medio plazo. Creo que continuaremos con esas conversaciones y a ver si nos encontramos en este camino, pero para nosotros lo más importante es la voluntad de las partes y ver a partir de ahí cómo podemos construir".

Albés ¿puede caer? "Vuelvo a repetir lo de antes, analizamos los detalles que vemos en el día a día, con el foco en el medio plazo. Y esto es lo que vamos a hacer, trabajar todos juntos para continuar sobre todo para esa reacción y para afrontar lo que nos viene".

Críticas de El Molinón a Albés. "El Molinón es soberano y la afición del Sporting es soberana, siempre. La crítica nos hace avanzar. Creo que el club teniendo claro su proyecto, teniendo claro el foco. También las vimos (las críticas) hace 2 años y el año pasado y no creo que todos estuviéramos de acuerdo en determinadas decisiones. No se le puede pedir nada a los aficionados. Creo que lo que tenemos que hacer es dar mucho más de nosotros y tomar las decisiones que sean pertinentes, estén de acuerdo, o no estén de acuerdo. No por tomar la decisión más sencilla vamos a acertar. Hay veces hay que tomar decisiones complicadas".

Autocrítica de Orlegi. "Todos tenemos que mejorar en algún ámbito de cosas que hayamos dejado de hacer y de otras que no han salido por las circunstancias que hayan sido. La reflexión siempre la hacemos, pero creo que necesita algo más de espacio para esa reflexión en concreto, lo que yo creo que nos toca ahora es una reacción inmediata y un compromiso de todos".