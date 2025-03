Habla el jefe del VAR sobre la polémica arbitral del Sporting- Albacete: “El árbitro no ha estado bien…”

Clos Gómez, jefe del VAR, reconoció ayer que la actuación de Muresan Muresan, árbitro que dirigió el partido entre el Soorting y el Albacete del pasado domingo y que estuvo en el centro de la polémica, no estuvo a la altura para el Comité Técnico de Árbitros. “Cuando te intervienen tres veces en un partido el árbitro no ha estado bien”, apuntó Clos Gómez en una entrevista concedida al programa “el Larguero” de la CADENA SER. Gómez echó en cierta manera un capote a las intervenciones desde Las Rozas de Caparros Hernández, el colegiado que intervino desde el VAR. En Mareo entienden que algunas de esas correcciones desde el Var no fueron acertadas, como el penalti de Yáñez a Higinio y la posterior expulsión del portero. El CTA se posicionó ayer indirectamente con las decisiones de Caparros Hernández.

Gómez confirmó que el Sporting de Gijón se había puesto en contacto con el CTA, tal y como había adelantado David Guerra, presidente ejecutivo del club rojiblanco. “El Sporting se puso en contacto con nosotros. Habitualmente hablamos con él y él dialogo es muy cordial”, explicó.