Un "neverazo" para Muresan Muresan: Pavel Fernández se moja con la polémica en El Molinón

El partido entre el Sporting y el Albacete se ha convertido en uno de los más comentados de la temporada por la polémica arbitral que rodeó la actuación de Muresan Muresan. Tres expulsiones, dos penaltis y tres llamadas desde el VAR, cuatro si se tiene en cuenta la doble de una última acción, la del penalti de Yáñez a Higinio, que el analista Pavel Fernández ve como el error más grave cometido por el colegiado. El analista arbitral hace un balance para LA NUEVA ESPAÑA de las acciones con las que el Sporting ha mostrado su descontento y solicitado explicaciones al Comité Técnico de Árbitros y anuncia "un neverazo espectacular" para el colegaido valenciano.

En cuanto a la acción en la que Róber Pier derriba a Martón y el árbitro pasa de mostrarle amarilla a expulsarle tras ser llamado por el VAR, Pavel Fernández entiende que "en el directo se pueda equivocar porque parece que llega un segundo defensor que pueda llegar al corte. Si haces la foto en el momento en el que es derribado, ese segundo defensor está cuatro o cinco metros por detrás. No hubiera llegado. Es una ocasión manifiesta de gol. No la más clara de la historia, pero de 0 a 10, de un 8. Al final, el árbitro lo que se pregunta es: la dirección del juego; la probabilidad de mantener o controlar el balón; la posición de los defensores y la distancia a portería. Las cuatro, unidas, invitan a que se muestre la roja. El balón va a la banda, sí, pero con espacio y tiempo para recuperar la dirección a puerta y marcar".

En cuanto al penalti señalado a Maras sobre Juanma, Pavel Fernández advierte de que "no soy capaz de, viendo las imágenes, decir que Muresan Muresan se haya equivocado. Si estuviera en el VAR, con las imágenes que hemos visto, no puedo decirle al árbitro que viniera a revisarlo. Solo puede entrar para errores claros, obvios y manifiestos, y no se ve que se haya equivocado. El contacto existe, el defensor da la sensación de que en lugar de tocar el balón toca el pie del delantero y es una acción complicada. Si no lo hubiera pitado, tampoco hubiera entrado el VAR. ¿La caída es producto del contacto? Para mí, no, pero doy por buena la decisión del árbitro y del VAR. En todo caso, es una jugada gris".

La tercera de las acciones polémicas, la del penalti señalado a Yáñez sobre Higinio, es para Pavel Fernández la más compleja y la más grave en cuanto a cómo obró Muresan Muresan. "El penalti es claro, pero hay un error clarísimo de procedimiento. Cuando va al monitor, tarda tanto tiempo en la revisión porque quiere ver si el delantero puede llegar al balón porque, como interpretó, puede llegar, es ocasión manifiesta de gol. Como hay penalti y hay balón en disputa, hay rebaja disciplinaria, es decir, no hay roja, pero sí amarilla. Ocurre que él, en su cabeza, lo interpreta bien, señala penalti, pero no saca ninguna tarjeta. El error está ahí y en que el VAR no le puede volver a llamar para segundas amarillas. Solo para rojas directas. En cualquier caso, el neverazo será espectacular, porque a un árbitro profesional no se le puede escapar sacar esa amarilla después de ir al monitor. Es como si se le hubiera ido la pinza", concluye.