Habla el gijonés que es mano derecha de Luis de la Fuente en la exitosa Selección: "Tenemos un grupo insaciable"

Juanjo González (Gijón, 51 años) no ha perdido ni un ápice de su amabilidad, educación y cercanía, por más que ahora sea la mano derecha de una de las generaciones más exitosas en la historia de la selección española. Acaba de deshacer las maletas tras colocar a la Roja en otras semifinales de la Liga de Naciones cuando saca un hueco en su agenda para charlar con LA NUEVA ESPAÑA.

¿Cómo lleva el último salto en la Federación Española para ser ahora el segundo de Luis de la Fuente en la selección?

Estoy muy agradecido a la confianza que, una vez más, ha depositado Luis de la Fuente en mí. Lo llevo con mucha naturalidad. Todos los que tenemos la suerte de trabajar al lado de Luis siempre decimos lo mismo: nos da confianza y margen de trabajo. ¿Qué ha cambiado? No mucho, la verdad. Antes, con otro compañero, hacíamos labores de análisis de rival. Lo que hacía antes con Pablo Amo lo hago ahora con Alberto de la Fuente, que es otro compañero también súper preparado. No cambia nada.

¿Ha recuperado la selección la grandeza con esta generación?

Sin ninguna duda. Los éxitos así lo demuestran. Es un grupo de futbolistas que mezcla varias generaciones. A esa familia, como la llama De la Fuente, se están sumando nuevos miembros, y que son muy jóvenes. Estamos en un momento idílico en la selección española.

¿Y qué metas se marcan?

El objetivo más inmediato es mantener el nivel, que es difícil. Llevamos 23 encuentros seguidos sin derrotas y en un contexto de competición muy exigente con una Liga de Naciones donde nos enfrentamos ante los mejores rivales del mundo. El último rival, Países Bajos, está a un nivel espectacular. Tenemos un grupo de jugadores insaciables y que tienen unas ganas tremendas de dejar huella en la historia de la selección.

¿Ganar el Mundial que se celebra en 2026 es ya una exigencia para esta generación de jugadores?

Somos España y tenemos que estar en esa pelea. Hay muchos países que tienen ese potencial. Pero, ¿por qué no vamos a estar entre los candidatos? Somos campeones de Europa y de la Liga de Naciones, que intentaremos revalidar. Estar en la terna de favoritos no nos asusta.

¿Son tan distintos Luis de la Fuente y Luis Enrique?

Hay diferencias, pero también similitudes: los dos son entrenadores extraordinarios. La época de Luis Enrique en la selección fue buena; y esta de Luis de la Fuente está siendo extraordinaria. Solo puedo considerarme un afortunado porque un asturiano, de Gijón, como yo, ha podido trabajar con Luis Enrique y crecer una barbaridad. Y ahora trabajar con un ser y entrenador extraordinario, como es Luis de la Fuente.

¿Les ha sorprendido el alto nivel del central Dean Huijsen?

No, porque parte de nuestro trabajo era verlo cuando juega en la Premier. Allí juega a un nivel altísimo y se enfrenta a los mejores delanteros del mundo. Sabemos de su potencial. Pero no deja de sorprender la categoría, presencia y personalidad con la que juega a sus 19 años. Es una irrupción espectacular.

Otra: ¿Lamine Yamal es ya un serio candidato al Balón de Oro?

Los premios individuales son complicados. Dependen de cómo acabe la temporada a nivel de clubes y de selección y lo que sume en ambos contextos. Pero Yamal es especial. Está al nivel de los mejores con una edad sorprendente. Es un futbolista increíble, como otros que también están en la selección y que igualmente pueden estar entre los candidatos al Balón de Oro. Pero ganarlo depende de muchas cosas.

Ha trascendido que el Comité Organizador del Mundial 2030 manipuló la elección de las sedes. ¿Le habría gustado que El Molinón fuese una de las sedes?

Sí, claro. Habría sido bonito. Tengo recuerdos de cuando El Molinón fue sede del Mundial en el 82. Hubiese sido bonito. No pudo ser. Y ahora tenemos que tratar de hacer un gran Mundial.

¿Hasta qué punto incómoda en La Rozas que se hayan manipularon las sedes elegidas para 2030?

Me pilla muy lejos todo lo que tenga que ver con el Mundial 2030. En la parcela deportiva nos centramos en lo deportivo: en la selección, en las competiciones, en preparar esta doble eliminatoria con Países Bajos... Me pilla todo muy lejos.

Como sportinguista confeso, ¿le preocupa la situación del club?

Por la preparación de la Liga de Naciones no pude ver los últimos partidos. El último que pude ver fue contra el Almería. Ya era una situación límite y si no se ganaba ya empezábamos a quedar lejos de los objetivos. Desde entonces no se ha podido ganar. Y cada vez estamos más lejos. Eso produce una decepción entre los aficionados. Al final se ve peleando por otras cosas y eso siempre es difícil. No queda otra que intentar reconducir la situación.

¿Confía en que el Sporting al menos se pueda librar de la hecatombe que supondría bajar?

Por supuesto. Hay que pensar en que eso no va a pasar. Pero hay que evitar cualquier atisbo de meternos en esa pelea. Hay que recuperar cuanto antes la senda de la victoria y centrarse en lo inmediato. Pero creo que el descenso no se va a dar.

El Sporting pretende renovar a Rubén Albés más allá del momento del equipo. Desde la distancia, ¿qué opinión tiene de él?

No soy quien para valorar si es el entrenador adecuado. El Sporting y sus dirigentes tendrán una serie de argumentos estudiados para valorar esa situación que yo no tengo. Por mi trabajo no tengo mucho tiempo a ver Segunda División. Estoy viendo Primera División y fútbol extranjero. No soy la persona indicada para opinar.

Preocupa también la salud de Mareo. El Sporting siempre ha sido un caladero para la selección. Pero en los últimos años no están llegando canteranos.

Es evidente que tanto la del Sporting como Asturias a nivel de Primera y en futbolistas cercanos a la selección no pasa por su mejor momento. Esto a veces es cíclico. Ojalá que lo podamos revertir.

Hay un canterano del Sporting que sí está dando el salto: Pedro Díaz.

Ha tardado en hacerse el hueco en el Rayo Vallecano, pero sus últimas apariciones en Primera División desde luego que ha sido muy vistosas. Ha enseñado la clase de jugador que es: tiene trabajo colectivo, juego de equipo en el centro del campo y un disparo espectacular. Ahora lo que tiene que hacer es afianzarse en Primera División en el Rayo Vallecano. Ojalá que podamos ver a Pedro muchos años en Primera.

Suscríbete para seguir leyendo