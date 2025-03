Los planes del Sporting: primero la salvación y después planificar el futuro con Albés

La ratificación del pasado lunes de David Guerra a Rubén Albés, en el Antiguo Instituto, no fue palabrería ni un brindis al sol. El Sporting quería y, de momento, sigue queriendo contar con el actual entrenador y planificar su futuro con él, aunque primero toca librar una batalla: amarrar la permanencia. El foco está puesto en salvar la temporada y ganar partidos. Primero el verde. Y luego los despachos. Todos en la entidad se conciencian para sacar adelante como sea esta preocupante temporada para después hacer autocrítica, borrón y cuenta nueva. De momento, en Mareo preservan su "plan A": aunar fuerzas, salvar como sea el curso, y trabajar con Rubén Albés para hacer una mejor campaña 2025-2026, si es que llega a un acuerdo para la renovación. Albés sigue siendo el primer candidato que maneja Orlegi para liderar el siguiente proyecto. El tropiezo ante el Albacete, que ha escocido, tampoco ha provocado que se active un plan de contingencia. Al menos hoy por hoy.

Arrecian las críticas en el entorno, después del segundo proyecto fallido de Orlegi en tres años en Gijón. También en El Molinón, de uñas, y que en algunos momentos del encuentro ante el Albacete puso por primera vez en el foco al entrenador, además de a varios de los jugadores, entre ellos al capitán Nacho Méndez. Pero en Mareo, de momento, no valoran otro escenario que no sea salir del paso esta campaña y después cimentar las bases del futuro con su actual preparador. La confianza en él es tan palpable que no solamente no se discute su continuidad, sino que sigue siendo su favorito para liderar el siguiente proyecto. ¿Esto quiere decir que la confianza en Albés es ilimitada y que si el equipo sigue sin ganar se le mantendrá hasta última hora pese al riesgo de descenso? No. Lógicamente si las cosas se ponen más feas… se abrirán nuevos escenarios.

El Sporting también sabe que para acelerar ese "plan A", en el que se cree y se está dispuesto a asumir cierto desgaste social, como ya se asumió con la continuidad de Ramírez, aunque son casos distintos, se necesita garantizar la continuidad en Segunda. Hay confianza y optimismo en salir del bache, empezando por la visita de este domingo (18. 30 horas) a El Alcoraz. Luego el balón pondrá a cada uno en su sitio. Y si se avecinan curvas, se analizará de nuevo todo. La permanencia es indispensable. Una obligación.

Desde que se produjo la primera cumbre entre la cúpula y Albés para hablar de futuro, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, los contactos entre el club y el entrenador han continuado. Ese encuentro se celebró a las puertas de la visita del Sporting a La Romareda para enfrentarse al Zaragoza. Albés sigue abierto a escuchar al club bajo la premisa de que se construya "un proyecto fuerte". Y en Mareo, que asumen su cuota de responsabilidad en una campaña que está siendo muy dura, saben que se avecinan cambios: el 46% de la plantilla acaba contrato y eso abre opciones a que se corrijan errores. Habrá una importante transformación en la plantilla, aunque de eso ya tocará hablar en su momento.

La gestión de los canteranos en el primer equipo irrumpe de nuevo en una charla con entrenadores en la sede de la Federación Asturiana

Rubén Albés insistió ayer en la meritocracia a la hora de dar la oportunidad para el fútbol profesional a los canteranos, en referencia a los jugadores del Sporting Atlético y otros futbolistas jóvenes de la cantera. "No regalo nada", subrayó ayer el entrenador del Sporting en su intervención en el Salón de Actos de la Federación Asturiana de Fútbol al ser cuestionado por cómo se gestiona la promoción de los canteranos al primer equipo. Albés fue ayer protagonista –junto con el también entrenador Imanol Idiakez y la experta en psicología deportiva Irma Álvarez– de las jornadas de actualización y reciclaje de entrenadores, un evento que congregó en la sede de la Federación Asturiana de Fútbol a decenas de entrenadores del Principado, muchos de ellos que desarrollan sus labores en el fútbol base. Albés, que causó muy buena impresión durante su intervención ante los distintos entrenadores presentes en la sala, comenzó su ponencia el último de los tres invitados, pasadas las 19: 30 horas de la tarde; y su intervención se alargó durante cerca de dos horas en las que debatió de fútbol, de táctica, de aspectos psicológicos y de muchos otros relacionados con la alta competición. En sus distintas intervenciones apenas tocó la actualidad del primer equipo del Sporting, sino que se habló de aspectos más relacionados con el juego y otras variables que interesaban a los entrenadores presentes en el salón de actos.

