El Sporting destituye a Aitor Zulaika y ofrece el filial a Samuel Baños

El Sporting de Gijón ha anunciado en la mañana de este miércoles la destitución de Aitor Zulaika como entrenador del filial. El club rojiblanco ya tiene relevo: los responsables del cantera con Óscar Garro al frente han ofrecido el cargo de entrenador del Sporting Atlético a Samuel Baños, que promociona desde el C y regresa al filial gijonés. La entidad rojiblanca busca un golpe de efecto con este movimiento para intentar que el primer filial logre retornar a Segunda RFEF a tan solo siete encuentros de que expire la competición en Tercera RFEF y con el equipo en cuarta posición en uno de los puestos que dan acceso a las eliminatorias de ascenso a través del play-off. Los malos resultados han terminado empujando a los gestores del club asturiano a cesar al preparador vasco, si bien el club siempre ha recalcado que el primer objetivo del filial no es únicamente el ascenso sino la formación de jugadores . Zulaika acaba contrato el 30 de junio. Esta misma mañana le han anunciado que no continúa. Es, casualmente, la de su cumpleaños. Hoy Zulaika cumple 46 años.

