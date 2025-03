El CTA castiga al árbitro del VAR del Sporting-Albacete: nevera para Caparrós Hernández

La Federación Española de Fútbol ha anunciado este jueves las designaciones arbitrales para la jornada 33 de Segunda División y en la lista de árbitros elegidos para impartir justicia en los encuentros que se celebran este fin de semana no está Caparrós Hernández, el colegiado que el pasado domingo estuvo al frente del VAR en el polémico Sporting- Albacete. Por su condición de colegiado especializado en la sala VOR, el árbitro del comité valenciano no tiene porqué descansar y lo habitual es que dirijan varios encuentros de forma consecutiva. No ha sido así en este caso. El CTA le manda a la nevera. Caparrós Hernández intervino hasta en tres ocasiones desde el VAR en el partido entre el Sporting y el Albacete (0-2) y tomó varias decisiones controvertidas. La más polémica, sin duda, estuvo en su intervención tras el penalti de Rubén Yáñez a Higinio: el navarro llamó una segunda ocasión a Muresan Muresan, juez principal, para recomendarle sacar la segunda cartulina amarilla al meta. La tecnología nunca puede intervenir para este tipo de acciones, por lo que Caparrós Hernández se saltó el protocolo del VAR . “Capa, es verdad… Si pito penalti tiene que irse expulsado”, se escucha en boca del colegiado de origen rumano en los audios divulgados por la RFEF. El CTA tampoco ha asignado a Muresan Muresan partido alguno esta jornada. Pero muchos colegiados suelen descansar tras tener partido la jornada anterior. Habrá, por lo tanto, que esperar a la jornada 34 para confirmar si Muresan Muresan es o no castigado por el comité. Clos Gómez, al mando del VAR, ya dejó en el programa “el Larguero” el descontento del organismo con su labor en El Molinón. “No ha estado bien”.

El Sporting, mientras, apura toda las vías para contar con Yáñez con vistas al encuentro del domingo en El Alcoraz de la Sociedad Deportiva Huesca. El club rojiblanco ha acudido a Apelación para que retiren la segunda amarilla al portero tras conocer el fallo de Competición, que se ha lavado las manos y ha decidido mirar a otro lado pese a que el fallo del protocolo es incuestionable.