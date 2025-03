Rosas apoya a Albés: "Tenemos que confiar en el entrenador"

"Si queremos hacer un proyecto debemos confiar en el entrenador, me reafirmo en lo que dije hace tres semanas. Tenemos que confiar en nosotros, eso es lo que quiere de nosotros". Guille Rosas, uno de los futbolistas más importantes del vestuario, respaldó ayer a Rubén Albés, el entrenador, y avaló su continuidad en el club gijonés más allá de este 30 de junio. El lateral derecho, que es un fijo en el once, asumió el delicado momento que vive el Sporting y asumió que el objetivo no es otro que amarrar cuanto antes la permanencia. "El objetivo ahora es otro. Tenemos que fijarnos en los 50 puntos. Y llegar cuanto antes", apuntó. "Son momentos complicados. No me gusta estar en esta situación que nos está tocando vivir. Pero tenemos que sacarla adelante", exclamó el jugador. "Tenemos que confiar en nosotros. Tenemos buena plantilla y también buenos jugadores", defendió el lateral derecho al ser cuestionado por la situación del equipo, decimosexto clasificado y con una victoria en quince partidos.

El gijonés, que reconoció estar afectado por la derrota del pasado domingo en El Molinón, aprovechó su intervención ante los medios de comunicación para intentar enterrar la polémica arbitral del encuentro ante el Albacete. "Estoy bastante fastidiado por el hecho de haber perdido un partido importante para nosotros. También bastante quemado por lo que pasó con el tema arbitral. Aunque ya está todo olvidado y ya pienso en el Huesca", apuntó.