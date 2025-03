Así está el parte médico del Sporting para la "final" en Huesca: muchas bajas y varias dudas

El Sporting de Gijón tiene un parte médico de guerra para la "final" -así la ha catalogado Nacho Martín- que disputan mañana en El Alcoraz (a partir de las 18. 30 horas) ante la Sociedad Deportiva Huesca. A estas horas, el equipo rojiblanco no podrá contar con los lesionados Jesús Bernal, Eric Curbelo, Dani Queipo y Gaspar Campos. Tampoco con el sancionado Róber Pier. Pero esto no es todo. Hay varios jugadores que a estas horas son "duda": por problemas musculares son duda Carlos Dotor, Nico Serrano y Kevin Vázquez. Mientras que José Ángel "Cote" llega a tiempo, pero apenas ha entrenado con el grupo. Y hay otra "duda" más: el Sporting espera a la resolución del TAD por Rubén Yáñez. De hecho, como admitió este mismo viernes en sala de prensa Rubén Albés, el guardameta titular apunta a viajar mañana, sábado, a Huesca, siempre y cuando el club no conozca la resolución del TAD.

Así las cosas, el Sporting cuenta con 8 jugadores que están en una situación vulnerable. Porque cuatro son baja segura. Y otros 4 son duda. Albés valora incluir a varios jugadores del filial para el viaje a tierras oscenses. Enol Prendes están formando parte esta semana de los entrenamientos del primer equipo.