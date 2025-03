Albés pide un paso adelante para levantar el ánimo del Sporting: "Hay que sacar el carácter"

"Venga, vamos, vamos", se escuchó en boca de Rubén Albés nada más salir de la sala de prensa de Mareo. El entrenador del Sporting mostró ayer su versión más enérgica en tiempo para levantar el ánimo del equipo a las puertas de la importantísima visita de mañana (18.30 horas) a El Alcoraz de Huesca. En el vestuario tildan el partido de "final".

Albés marcó ayer el camino para recuperar la senda del triunfo y ahuyentar los fantasmas "Hay que sacar el carácter", proclamó el entrenador gallego. Cuestionado por la plaga de bajas que acecha al equipo, Albés evitó las excusas: "Tendremos once jugadores y cinco cambios". El entrenador también reconoció que se siente respaldado por la dirección del Sporting. "Siento la confianza del club", dijo tras la ratificación pública de David Guerra del pasado lunes.

Recurso por Yáñez. "El club va a recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Si no está Rubén Yáñez para el partido en El Alcoraz, jugará "Cuba" (Christian Joel). Ya ha hecho buenos partidos con la camiseta del Sporting. Tenemos confianza en que lo pueda hacer bien".

¿Es justa la sanción? "Intento no interpretar cosas que no nos corresponden. El único argumento es la respuesta del Comité: dicen que ellos no tienen la capacidad de resolver. Durante la semana estoy poco pendiente de eso, estoy más pendiente del partido".

"Final" en El Alcoraz. "Tengo clarísimo que los dos equipos vamos a poner todo el corazón y fútbol. Lo hacen todos los equipos de Antonio Hidalgo. Ellos quieren mantenerse en la parte de arriba y nosotros dar un portazo al descenso".

Preocupación. "Todos estamos preocupados con la dinámica del equipo, incluido el entrenador. Yo sé cómo respondo ante las situaciones difíciles: con más trabajo y convirtiendo esa rabia con mejor fútbol y hacer más cosas y hacerlas de más calidad. Cambiar la situación es parte de nosotros. Seamos muchos jugadores o seamos pocos".

Plaga de bajas. "Lo afrontamos con los que estamos. Estaremos más cerca y más unidos. También más fuertes. Vamos a tener once jugadores disponibles y cinco cambios. Recuperamos probablemente a Cote. A veces las cosas no se dan como uno quiere. Es la situación que nos toca vivir. Podemos salir más reforzados o como el Ave Fénix. Podemos dedicarnos a llorar, pero yo no voy a llorar delante de mis jugadores".

Cese de Zulaika. "No entro a valorar la justicia de las decisiones. Siempre es triste cuando se destituye a un entrenador y más si es uno con el que compartido cosas en el club. Con Aitor tenía una buena comunicación. Me ha demostrado ser una persona íntegra y trabajadora".

¿Es un problema mental o futbolístico? "Lo que necesitamos es un paso adelante más mental que futbolístico. No creo que la dinámica que llevamos vaya en relación exclusiva a lo futbolístico. Hay que sacar el carácter. Es lo que nos exige el escudo y es lo que nos exige lo que nos demostramos".

Estado del equipo. "Veo a los jugadores con ánimo de revertir la situación. En el vestuario hablamos de conseguir los 50 puntos lo antes posible para no alargar el sufrimiento. La plantilla sabe que tenemos que ser responsables de la situación que nos toca vivir".

Futuro en Mareo. "A mi me preocupa darle la vuelta a la situación de forma inmediata. Cuando acabe la temporada veremos en qué situación nos encontramos cada uno".

Problemas en ataque. "Estamos pendientes del informe de las pruebas de Nico Serrano. Somos optimistas. Vamos a esperar a ver cómo se resuelve. Si puede estar para jugar o no. A partir de ahí tenemos varias alternativas".

Confianza del club. "Yo siento la confianza del club. No entro a valorar si sorprende o no sorprende. Independiente de la confianza, no nos rendimos para cambiar la dinámica".

