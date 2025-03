Nacho Méndez respalda a Albés y hace autocrítica: "Nos han hecho tres goles a balón parado y en el añadido: es de juveniles"

"Hay que asumir cada uno su responsabilidad. Quedan nueve partidos y hay que sacarlos adelante". Nacho Méndez tomó la palabra tras la derrota del Sporting en Huesca. "El equipo está con el míster. No sirve de nada tirarnos piedras a nosotros mismos. Somos los mismos. Y somos nosotros los que tenemos que salir de ahí. Que cada uno piense. Tenemos 7 horas de bus para que cada uno analice errores. Hasta hace poco no sé si hemos sido conscientes del peligro que tenía no ganar. A día de hoy sabíamos de la importancia. Responsabilidad. Trabajo. Y a sacarlo. A volver a ganar", defendió el capitán rojiblanco.

"No sé si hemos cambiado mucho o no. Algo ha cambiado y eso es lo que tendemos que analizar y cambiar para volver a la dinámica positiva. Somos capaces de sacarlo", subrayó el autor del primer gol del Sporting en El Alcoraz. "No vale con decirlo. Las palabras se las lleva el viento. La dinámica es malísima. Es momento de jugadores y de rebelarse. Los detalles nos están pesando mucho. Nos han hecho tres goles a balón parado y en el descuento: es de juveniles. No es una situación para poner caños calientes", asumió.

En cuanto a los silbidos recibidos en su último partido en El Molinón, Nacho Méndez aseguró que "estoy bien. Estoy tranquilo. Intento aislarme del ruido e intento trabajar en el día a día. Es normal que haya malestar. La gente es soberana. No creo que nos merezcamos nada mejor. Es un momento para estar unidos. Soy el primero que no estoy satisfecho con la primera parte del otro día".