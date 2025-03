Rubén Albés, pendiente de Nico Serrano hasta última hora

El once titular del Sporting de cara a la final que el equipo gijonés afronta esta tarde (18. 30 horas) en El Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca mantendrá hasta última hora varios interrogantes, más allá de la situación de Rubén Yáñez, a la espera del TAD. Uno de los principales asuntos que deberá resolver Rubén Albés está en saber si puede contar o no con Nico Serrano como titular. Ayer el futbolista navarro se desplazó a Huesca, como también lo hicieron Kevin Vázquez y Carlos Dotor, que se encuentran entre algodones. Si el jugador cedido por el Athletic de Bilbao está al 100%, será titular en El Alcoraz, donde los técnicos no quieren guardarse nada. En caso, contrario Albés sopesa situar a Gelabert acostado sobre el flanco izquierdo como extremo.