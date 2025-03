La vuelta más extraña de Yáñez a El Alcoraz y un estreno llamativo: un viaje en carretera a la espera del TAD

Acabó la sesión de trabajo en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo y, sin noticias del TAD (Tribunal Administrativo del Deporte), Rubén Yáñez tomó asiento en el autobús que desplazaba al equipo a Huesca, como si fuera un viaje más, y como si fuese un miembro cualquiera de la expedición. La incertidumbre para el portero titular del Sporting, que ha agotado todas las vías para contar con uno de sus mejores jugadores, sino el mejor, tras una decisión difícil de entender del VAR, primero, y de los distintos organismos federativos, después, por no corregir un error de protocolo sin discusión, se extendió durante toda la interminable jornada del sábado.

Porque el organismo, adscrito al Consejo Superior de Deportes, e independiente de la Federación Española de Fútbol y, por lo tanto, también de los tribunales –Competición y Apelación– que tumbaron antes los dos recursos del Sporting, no dio respuesta alguna al club gijonés sobre si podrá contar o no con su guardameta titular en Huesca. Yáñez se fue a la cama en su habitación del hotel Abba Huesca sin saber si esta tarde (18.30 horas) deberá ponerse o no los guantes en El Alcoraz, un campo que, por cierto, conoce de maravilla: defendió la portería de la Sociedad Deportiva Huesca en la temporada 2019-2020. Allí llegó cedido del Getafe, pero no tuvo suerte.

No tuvo entonces muchas opciones de jugar, como tampoco las tiene hoy. Lo normal es que sea titular Christian Joel, porque parece complicado que resuelva a tiempo el TAD o que se le conceda al Sporting la cautelar. En Huesca, Yáñez apenas disputó ocho encuentros, seis de ellos de Liga. Fue segundo de Álvaro Fernández. Aquel año, por cierto, el Huesca subió de calle, con Míchel a los mandos.

El debut de Yáñez con la camiseta del Huesca fue precisamente ante el Sporting en El Alcoraz, en septiembre de 2019. Ganaron los locales y Yáñez dejó su portería seca (1-0). ¿Qué jugadores del Sporting siguen de aquel equipo? Dos: Nacho Méndez, ahora capitán, y precisamente Christian Joel, entonces suplente de Diego Mariño. n

