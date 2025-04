David Guerra escucha a los aficionados del Sporting del Occidente y les hace una petición: "Tenemos que sacarlo adelante todos juntos"

"Entiendo que estéis enfadados. Tenéis motivos". David Guerra tomó parte ayer en la segunda edición del encuentro de peñas sportinguistas del Occidente, promovido por la peña Allande y que tuvo como organizadora a la peña El Molinón, de Cangas del Narcea. Allí se desplazó el presidente ejecutivo del Sporting para escuchar a cerca de setenta aficionados en la semana más delicada de la temporada, con el equipo a cinco puntos del descenso y la continuidad de Rubén Albés pendiendo de un hilo. "Hay que ser conscientes de lo que nos jugamos. Seamos conscientes de la unidad que se necesita. Hemos visto la capacidad y responsabilidad del cuerpo técnico y de los jugadores para darle la vuelta. Tenemos que sacarlo adelante todos juntos", solicitó el dirigente a los asistentes.

Marcado por el recuerdo a los cinco mineros fallecidos en el accidente en Cerredo, Cangas del Narcea se convirtió en la capital del sportinguismo para recibir no solo a las peñas del Occidente. El acto, al que se sumó el alcalde de Cangas del Narcea tras asistir al funeral de las víctimas del fatal suceso en Degaña, se inició con un respetuoso minuto de silencio. Una decena de concejos estuvieron representados en un acto celebrado en el restaurante Casa Farruco, sede de la peña El Molinón. Junto a este colectivo, la peña Allande y Villa de Pravia, de Unipes, Castillo de Salas, Vegadeo, Luarca y Cudillero, vinculadas a la Federación de Peñas Sportinguistas, y otras desplazadas desde Gijón, como la peña Nuevo Gijón-Perchera, o desde la otra punta de Asturias, como Berna Pendás, de Cangas de Onís. La preocupante situación del Sporting estuvo en boca de todos.

"Yo también estoy enfadado y todos los que estamos en el club", comentó David Guerra sobre los apuros clasificatorios en los que está envuelto el equipo y tras trasladar sus condolencias por lo sucedido en Cerredo. "Llevaremos también este minuto de silencio a El Molinón", añadió, antes de centrarse en el fútbol. "No estamos donde habíamos pensado ni planificado, pero es lo que nos toca afrontar", continuó el presidente ejecutivo, haciendo hincapié en estar unidos para superar el mal momento deportivo en el que está inmerso en conjunto gijonés.

David Guerra, a su llegada ayer a Cangas del Narcea. | Á. C.

El Alcalde y la "quinta del taxi", protagonistas

"En una semana tan complicada, lo que se escucha es el apoyo y el vamos a sacarlo adelante", prosiguió Guerra por los ánimos recibidos en Cangas del Narcea, sin olvidar que la del Sporting es "una afición exigente, que dice las cosas". Por todo ello, aseguró que en el club "somos conscientes de a quién representamos. Os seguiremos escuchando y tomando decisiones, aunque a veces no sean las que se esperan", repitió en una referencia, sin citarlo, a la continuidad de Rubén Albés. "El objetivo no es éste, ni nunca lo puede ser, pero la realidad nos ha llevado a esto", concluyó en referencia a estar peleando por la permanencia, por segunda temporada desde la llegada, hace tres años, de Orlegi.

En la línea del presidente ejecutivo del Sporting se expresó José Luis García, de la peña Allande, solicitando que "no silbemos como el otro día a Nacho Méndez nada más empezar el partido" y haciendo valer la importancia de apoyar a los jugadores para evitar males mayores. "Nosotros nos unimos más ante la dificultad, no solo por la carretera. Estamos más lejos de El Molinón, pero eso no quiere decir que nos sintamos menos sportinguistas", añadió entre el aplauso de los asistentes. Ángel Amago, el anfitrión del encuentro de las peñas, compartió su convencimiento de que "nos vamos a salvar, seguro. Es lo que queremos y la afición va a estar ahí para llevar al equipo hacia arriba. Empezando por el Tenerife. Ese partido hay que ganarlo, sí o sí". Gustavo Alonso, presidente de Unipes, colectivo que esta semana ya solicitó la unión de todo el sportinguismo para remar todos en la misma dirección, manifestó que "no tengo duda de que vamos a salir adelante" y dejó un recado a Guerra: "A corto plazo hay que estar en Primera División".

Guerra, Joaquín, Ángel Amago y Tiziano Carbonari. / Á. C.

La camiseta. En un ambiente más distendido se procedió a un intercambio de regalos entre organizadores e invitados que tuvo al alcalde de Cangas del Narcea entre los protagonistas. En el comedor varios habían hecho referencia al oviedismo de José Luis Fontaniella, y Joaquín Alonso, relaciones institucionales del Sporting, le obsequió con una camiseta del Sporting para "hacerte un poco más rojiblanco". Fontaniella agradeció el detalle y, por petición popular, incluso accedió a ponerse la camiseta, con las letras del Ayuntamiento de Cangas a la espalda. "Aquí tenéis vuestra casa", dijo el regidor a los representantes del Sporting. Otro de los protagonistas fue Tiziano Carbonari, canterano del Sporting y natural de Cangas del Narcea, desde donde se desplaza a diario, junto a compañeros de Tineo, Salas y Grado, para entrenarse en Mareo, formando la conocida "quinta del taxi". Charló con Guerra antes de subirse al taxi que le llevó a las instalaciones rojiblancas para ejercitarse.