La fórmula de Dubasin para pedir el apoyo de la afición del Sporting: "Les necesitamos y cuando llegue el final..."

Jonathan Dubasin es consciente de la delicada situación del Sporting. El rojiblanco, uno de los futbolistas más en forma esta temporada, pide el apoyo de la afición ante el Tenerife y anima a dar "más del cien por cien" de cada uno para atar la permanencia cuantos antes. También respalda a Rubén Albés tras días con su situación en entredicho.

Vestuario. "Se fue jodido tras el partido. Llevamos muchas jornadas sin conseguir ganar. No fue posible. Toda la gente está pensando en Tenerife. Afrontamos el partido con ganas y ambición. Tenemos que salir al campo que queremos los tres puntos más que ellos. No sirve dar el cien por cien. Hay que dar más".

Albés. "Es un míster con la mente muy fuerte. Nos está intentando animar a todos. Le veo con ganas de remontar esto y revertir la situación. Nos está tratando transmitir tranquilidad y el saber de la importancia de estos partidos. Quizá mucha gente no está acostumbrado a estos partidos".

Nivel mental. "Fue un golpe duro para todos. En la última jugada. Después de dar todo durante noventa minutos… Hay que limpiar la cabeza, sabiendo que hay que dar un poquito más de lo que tenemos dentro".

Futuro. "Eso es cosa de hablar con el presi y con mi representante. Primero hay que terminar de hacer el trabajo hasta final de temporada. Quedan dos meses. La mente no tiene que estar puesta ahí, sino en sacar los tres puntos en Tenerife. Hay que ganar y ayudar al equipo en lo que pueda. Luego ya se hablará con el presidente".

Causas de la caída. "Creo que a lo mejor diciembre nos hizo mucho daño. No estuvimos a la altura de los partidos y de la exigencia que tenían esos partidos. Ya ha pasado. Tenemos que limpiar todo eso. Nosotros tenemos que aceptar la nueva realidad que tenemos y sacarlo adelante".

Goles en los últimos minutos. "El enfado lo teníamos todos porque básicamente sabíamos de la importancia del balón parado. Los tres goles vienen así. Veníamos de trabajarlo toda la semana. Te ganan por cosas que has trabajado y no has sabido hacer bien. Que nos marquen en el descuento puede ser falta de concentración. Física y mentalmente, el equipo está bien. Puede ser más casualidad que otra cosa".

Volver al origen. "El equipo es reconocible en cuanto a la agresividad, intensidad… Eso lo tenemos en todos los partidos. Puede cambiar un poco el sistema. Al final tienes que cambiar en base a los rivales porque ellos te ven y saben lo que haces bien. Tienes que intentar sorprender. Correr, ser agresivo y dar el cien por cien por el escudo no puede faltar".

La afición. "Ahora mismo es normal (su enfado). Es un club exigente. La realidad es que deberíamos estar en otra situación. Quiero decir que durante los noventa o los cien minutos, ellos son uno más. Nos tienen que apoyar hasta el final. A partir del noventa, pase lo que pase, tienen que transmitir lo que vean necesario. Los necesitamos, tienen que estar con nosotros, y cuando llegue el final, que digan lo que tengan que expresar".

El rival. "No conozco a Cervera ni me hablaron mucho de él. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo nuestro y hacer lo que sabemos hacer bien. Y sobre todo, dar más del cien por cien de cada uno. Todos tenemos que aportar. Exigencia y dar más".

Doble sesión. "Cuando no salen las cosas tienes que trabajar más. No hay otra. Si el míster lo ve necesario, aquí estamos para ayudar y dar el máximo".

Segunda amarilla y penalti. "Es más o menos una jugada como la de Rubén (Yáñez) hace dos semanas. No podemos decir nada. Puede pasar una semana, que el árbitro nos perjudique, pero también tenemos que mirarnos a nosotros. Cuando encajas tres goles… Tenemos que hacer nuestro trabajo y lo que tenga que pitar el árbitro, pitará. No se ganan o pierden partidos solamente por el árbitro".