Pedro Díaz habla sobre su gran momento y se moja sobre su salida del Sporting: "Si pudiera, me sentaría con cada aficionado..."

Esto es un pequeño extracto de la entrevista que Pedro Díaz, el futbolista más en forma del Rayo y exjugador del Sporting, ha concedido a LA NUEVA ESPAÑA. Este viernes saldrá, tanto en el periódico de papel como en la copia digital y en la web de este diario, la entrevista completa. Tras una vida en Mareo, hizo las maletas para ayudar a reflotar de Segunda a un histórico como el Girondins. No sabía que aquel traspaso, que en teoría iba a dejar un pellizco en Gijón, le costaría dinero al club. Tras un descenso administrativo en Francia, triunfa con el Rayo en Primera.

-Antes de la entrevista hablaba de cuidar bien la cabeza.

-Es importante estar muy pendiente de cuidarla en unos momentos, y en otros, como el actual, tienes simplemente que dejarte llevar. Lo importante es saber llevar las fases en las que no juegas, en la dificultad. No dejarte llevar.

-Hablando de la cabeza ¿Le dio muchas vueltas a su salida del Sporting y del posterior lío con la cláusula del Espanyol?

-Soy una persona de quedarme con lo bueno siempre. Tanto de mi etapa del Sporting, en la que disfruté mucho, como del año en el Girondins.

-¿Entiende que muchos sportinguistas se tiren de los pelos viéndole en Primera y que su salida haya costado dinero?

-Claro que es entendible. Se dio mal la cosa y da pena que al final saliera así, de esa forma. Es lo que tiene el fútbol. Hay veces que, como aficionado, hay cambios que no entiendes y encima no te pueden explicar. Si pudiera, me sentaría con cada aficionado e intentaría resolver sus dudas. Sé que es inviable.

-¿Qué les diría?

-Pues que estas cosas no son tan fáciles como decir: Pedro, al Girondins. Hay mil cosas por el medio. Las situaciones, el momento de mi vida, la madurez... No es que me arrepienta, ni tampoco que me siente bien: simplemente tomé una decisión porque pensé que sería lo mejor y solo quiero que se respete.