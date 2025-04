Muresan Muresan, a la nevera: segundo partido sin designación tras la polémica con el Sporting

Después de la polémica en El Molinón durante el partido entre el Sporting ye l Albacete, a la nevera. Muresan Muresan se ha quedado fuera de las designaciones arbitrales por segunda semana consecutiva. El detalle muestra el silencioso castigo con el que el Comité Técnico de Árbitros muestra su disconformidad con su manera de dirigir el encuentro disputado en el municipal gijonés. El hecho de que el VAR le corrigiera hasta en tres ocasiones, un síntoma de que el árbitro no ha estado todo lo acertado que debería, apunta a ser el principal motivo por el que se le ha dejado fuera de las designaciones. Se veía venir y se ha confirmado este jueves, tras conocerse el nombre de los árbitros que dirigirán los partidos de Segunda este fin de semana.

Clos Gómez, jefe del VAR, ya dio muestra, días después del partido en El Molinón, de que el colectivo arbitral no estaba especialmente satisfecho con el criterio de Muresan Muresan durante el Sporting-Albacete. “Cuando te intervienen tres veces en un partido el árbitro no ha estado bien”, apuntó durante una entrevista concedida al programa “El Larguero” de la Cadena Ser.

Caparrós Hernández vuelve al VAR

Muresan Muresan no fue el único en centrar la polémica durante el partido ente el Sporting y el Albacete. El árbitro VAR, Caparrós Hernández, fue el otro que estuvo en el foco. Especialmente, por la acción que costó la segunda amarilla a Yáñez, recurrida por el Sporting al entender que no hubo un mal uso desde la sala VOR. Y es que Muresan Muresan acabó mostrando la tarjeta tras ser llamado una segunda vez al monitor, cuando desde el VAR no se puede intervenir para solicitar una segunda cartulina. Caparrós Hernández se quedó sin partido la pasada semana, algo que no es habitual, pero sí ha sido designado para esta jornada. Estará en Deportivo-Cádiz, encuentro que cerrará la jornada del domingo.