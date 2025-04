Albés reaparece a tope: del "siento que vamos a ganar", a leer "El Principito"

"En el fútbol no hay futuro, hay presente y el presente es el Tenerife". Lejos de su última comparecencia, Rubén Albés recuperó la sonrisa y el optimismo para hablar en el previa del encuentro ante los chicharreros. "Siento que vamos a ganar", reivindicó antes de asegurar que el debate en torno a su continuidad que le ha rodeado en los últimos días "no es algo que me pese". En una semana en la que el club y diferentes colectivos solicitaron la unión del sportinguismo, el vigués dirigió la sesión ante la mirada de David Guerra, presidente ejecutivo, Gerardo García, director de gestión deportiva y Fredi Lobeiras, secretario técnico. El entrenador habló de sus últimas conversaciones con los dirigentes y del ambiente que se espera en El Molinón, sacando después a la palestra su predilección por un libro: "El Principito". Albés, en su "prime".

Presión. "Estrés puede existir. Hay que convivir con él. Hay que sacar el carácter, el fútbol. Jugar con mucha emoción. Es un partido muy importante para nosotros".

Su semana. "Semana buscando soluciones, encontrando soluciones y transmitiendolas a los futbolistas, volviendo a los orígenes de muchas cosas. Esa fue un poco la semana. Muchas horas de trabajo para sacar patrones de cosas que deberíamos hacer mejor".

Encuentro con el club. "Con el club, una charla más sobre cómo está el equipo y qué soluciones podemos tener. Ese ha sido un poco el mensaje".

Doble sesión. "La semana anterior estaba programado dos días de descanso porque habíamos tenido nueve sesiones y un desgaste brutal. Esta semana ha sido así porque había que trabajar más y mejor. Esto va a de conseguir un objetivo, y si no se consigue de una manera, hay que hacer más horas o más calidad de horas".

Fortaleza. "Tremendamente fuerte. Hemos encontrado muchas soluciones. Siento que vamos a ganar y la fuerza la tengo toda. A quien debéis preguntar es a los futbolistas o al club, respecto a cómo me sienten. Odio perder. Tenemos argumentos tanto futbolísticos para sacarlo adelante. Tras el partido mi sensación era de frustración o mosqueo, pero no tiene que ver con la fuerza".

Última derrota. "Achaco más a lo futbolístico. No estuvimos bien futbolísticamente. Tenemos una gran responsabilidad para conseguir que El Molinón genere un ambiente increíble. Ahí el carácter se manifiesta ante toda nuestra gente".

Partido ante el filial. "Buscábamos cambiar el estímulo, aumentar el nivel de competitividad. Nos permitió ver varias mezclas en cuanto alineaciones diferentes, sacamos cuatro distintas. Nos ha dado un prisma diferente para poder intervenir".

Guille. "Veremos si podemos contar con él y cuánto. Vamos 24 futbolistas y veremos en función de las sensaciones qué podemos hacer. Recibió un golpe durante la semana y se ha perdido un par de entrenamientos. Veremos si está en condiciones".

Cambios. "Planteo una evolución de algunas cosas. Más en lo colectivo que lo individual. Podemos ver algo parecido (a la primera vuelta). Hay que encontrar cosas que nos den seguridad. Hacer cosas sencillas y que sepamos que hacemos bien. Esto del fútbol va de hacer las cosas que sepamos y hacerlas muy bien. Aquí no hay salvadores".

El rival. "Equipo que lo principal que ha conseguido es volver a ser competitivo. Tiene una buena organización defensiva, es peligro a balón parado… Tiene el sello de Cervera en muchas cosas".

Bloqueo en los jugadores. "No estás en tu mejor momento emocional cuando no ganas. Eso hay que limpiarlo. Hay que ser mejores y conectar a nuestra gente. Cuando acabe el partido, veremos. Estar pensando en un futuro que no se ha dado y que nos bloquee, no tiene sentido".

Apoyo. "Siempre que la gente se movilice, es positivo. Quiero jugar con gente, nos empuje, les demos para que nos empuje, y si no les hemos satisfecho, nos peguen una pitada de miedo. Todo el mundo es consciente de ello. Ahora lo que tenemos que hacer es juntarnos y empujar. Los primeros que tenemos que hacerlo somos nosotros, desde dentro".

Descanso mental para la previa. "El Principito, que es mi libro favorito".

Sensación ultimátum. "No me pesa. Me encantaría ganar partidos. Estaría más contento. Entiendo lo que es el fútbol y entiendo que . No existe el futuro en el fútbol. El fútbol es el presente y ahí está el Tenerife. No hay otro tipo de sentimientos".

Resultado del Eldense. "Prefiero no saberlo y voy a procurar que el vestuario también. No tenemos que tener el foco en el Eldense. Estamos en una situación comprometida, pero dependemos de nuestro rendimiento".

Gaspar. "Estaba previsto en torno a cuatro semanas y va en los plazos normales".