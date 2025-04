Pedro Díaz, su confianza en el Sporting y la explosión en el Rayo: "Creo mucho en que si haces las cosas bien, tarde o temprano te llegarán cosas buenas"

Marcó en el Bernabeu su primer gol en Primera, volvió a ver puerta en el partido siguiente y, la pasada jornada, ante el Alavés, encadenó el tercero. No es delantero, es Pedro Díaz Fanjul (La Fresneda, 1998), para quien el resumen de todo está en "cuidar bien la cabeza". El jugador de moda en el Rayo atiende a LA NUEVA ESPAÑA para analizar su momento en Vallecas, el Sporting y su salida del conjunto rojiblanco, tan rocambolesca, como que le ha costado 2 millones de euros al club.

¿Es el momento más feliz de su carrera?

Sí. A parte de que el equipo está a mucho nivel, estoy disfrutando mucho, me están saliendo las cosas. Estoy participando, me siento parte de los triunfos y, sobre todo, estoy aprendiendo mucho.

Solo sabe meter golazos.

Llevo tres goles y, si los analizas, no son goles de dar un pase ahí pegado a la línea. O la hago muy fácil, o lo hago muy difícil, no hay un punto medio (se ríe). No es por presumir, pero la realidad es que son tres goles guapos.

¿Se esperaba una temporada así?

Es imposible predecir eso. Al menos, yo no lo adivinaría nunca. Es lo bonito y bueno del fútbol: puede pasar cualquier cosa. Las cosas cambian. Tienes que estar preparado para tu momento. ¿Jugar el año que viene en Europa? Ojalá. Impredecible. Vamos a disfrutar del camino.

¿Dónde está la clave de haber encontrado su mejor versión?

Cuando llegas a un equipo, hay que tener humildad y respeto hacia los compañeros. Saber que si no juegas, seguramente ellos lo estarán haciendo por algo. En este caso, el nivel en el Rayo es una auténtica locura. Si tienes la humildad y el respeto, además de todas las ganas del mundo, para aprender de ellos, por ahí empieza un poco la clave.

¿Cuál es su meta, su techo?

No lo veo, no sé. Creo que eso es bueno. Hablo mucho de esto con mi familia. Tengo muchísimo por aprender todavía, mucho por mejorar. Ese margen de mejora creo que es lo más motivador.

Tiene a Trejo en el vestuario ¿Quién le ha ayudado más?

Trejo es un capitán dentro y fuera del campo, cada palabra que él dice va a misa. Todo lo que dice y todo lo que hace es por ayudar a los demás. Eso es ser un capitán de arriba a abajo. Isi Palazón también me ha ayudado mucho. Me llamaba siempre después de los partidos, cuando no jugaba. Hay más. El entrenador siempre ha tenido palabras buenas hacia mí. Depositó mucha confianza en mí desde el principio.

Hablaba de las vueltas del fútbol. Hace menos de un año vivió la cara fea del fútbol: su equipo, el Girondins, descendía administrativamente y usted se quedaba libre.

Por eso ahora, que todo me va muy bien, estoy más alerta, porque el bajón de rendimiento, siendo realistas, llegará. En todo caso, creo mucho en que si haces las cosas bien, tarde o temprano te llegarán cosas buenas.

¿Qué es hacer las cosas bien?

Es el día a día. Es trabajar igual cuando juegas, o no, ir al gimnasio cuando juegas y cuando no... Es cuidarte, te vaya bien, o te vaya mal.

Antes de la entrevista hablaba de cuidar bien la cabeza.

Es importante estar muy pendiente de cuidarla en unos momentos, y en otros, como el actual, tienes simplemente que dejarte llevar. Lo importante es saber llevar las fases en las que no juegas, en la dificultad.

Hablando de la cabeza ¿Le dio muchas vueltas a su salida del Sporting y del posterior lío con la cláusula del Espanyol?

Soy una persona de quedarme con lo bueno siempre. Tanto de mi etapa del Sporting, en la que disfruté mucho, como del año en el Girondins.

¿Entiende que muchos sportinguistas se tiren de los pelos viéndole en Primera y que su salida haya costado dinero?

Claro que es entendible. Se dio mal la cosa y da pena que al final saliera así, de esa forma. Es lo que tiene el fútbol. Hay veces que, como aficionado, hay cambios que no entiendes y encima no te pueden explicar. Si pudiera, me sentaría con cada aficionado e intentaría resolver sus dudas. Sé que es inviable.

¿Qué les diría?

Pues que estas cosas no son tan fáciles como decir: Pedro, al Girondins. Hay mil cosas por el medio. Las situaciones, el momento de mi vida, la madurez... No es que me arrepienta, ni tampoco que me siente bien: simplemente tomé una decisión porque pensé que sería lo mejor y solo quiero que se respete.

¿Cómo ve ahora al Sporting?

Veo todos los partidos, los analizo, y se ve a los futbolistas fatigados, no solo de cuerpo, también mentalmente. Creo que te acabas metiendo en un círculo vicioso, tanto el aficionado, como el jugador, complicado.

¿Se salvará el equipo?

¡Home, claro! No es que confíe, es que lo van a hacer. Nos vamos a salvar.

¿Cuándo fue por última vez a El Molinón?

Ante el Albacete, en el último partido en casa. Cada vez que tengo descanso o hay parón en Primera, voy. Ahora que estoy de ver otros campos, El Molinón me parece más un campo de Primera.

¿Qué falta entonces para estar en Primera?

Si tuviera la respuesta llamaría ahora mismo al Sporting para que lo hiciera.

El Rayo ha pasado de vivir en Segunda a pelear por Europa.

El Rayo inició un proceso en el cual fueron paso a paso, formando un grupo, un equipo. Con una base y cosas hechas con paciencia, pues se construye esto. El Grupo Orlegi tiene que seguir marcando una dirección, con paciencia y esperar y esperar. Esto es, sobre todo, confiar. También caminando se van aprendiendo algunos matices para ir cambiando.

¿Sigue tocando el piano?

¡Qué va! Y me da mucha pena. La profesora que tenía en Gijón me riñe por ello. Viajar con un piano no es lo mismo que con una guitarra... No lo he abandonado tampoco.

¿Verá el partido ante el Tenerife?

Sí. Mordiéndome las uñas. Es un partido bastante clave. Hay que ganar.

n

Suscríbete para seguir leyendo