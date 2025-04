Albés quiere seguir y habla de su futuro en el Sporting: “No sé nada, si sintiera que no pudiera aportar lo diría”

Albés pasó por la sala de prensa tras la dolorosa derrota del Sporting ante el Tenerife, que acabó con bronca de El Molinón hacia el palco. El futuro del entrenador rojiblanco está más en entredicho que nunca.

Se ve capacitado para darle la vuelta a la situación del Sporting. Rubén Albés se ve con fuerza pese a que el Sporting ha encadenado una nueva derrota y ve el descenso más cerca. El entrenador rojiblanco lo atribuye a algo más mental que futbolístico y lamenta que el primer tanto del Tenerife minara tanto la confianza de los suyos. Estas han sido sus palabras:

Resultado. "Partido igualado. Empezamos algo nerviosos con la pelota, pero fuimos recuperando cosas. Fue igualada la primera parte. A partir del gol del penalti, tenemos diez minutos en los que podemos hacer el segundo. Encajamos y perdemos toda la confianza. Llega el segundo gol muy rápido y se acaba el partido. Queremos mucho, pero nos equivocamos más veces de lo que queríamos".

Vestuario. "Los pitos son normales. No estamos siendo capaces de devolver el empuje de la afición. Es día de tragar veneno. Todo el mundo está abatido. Hay errores que te condenan. Parece que cuando más voluntad, estoy tomando peores decisiones".

Solución. "Tenemos que reflexionar todos. Tenemos que ser capaces de convivir con un estado de estrés muy alto. Nos hemos conducido a ello nosotros solos. De nada sirve el lamento".

Su situación. "No sé absolutamente nada".

Descenso. "Cada semana es un aprendizaje. Cada vez tenemos que ser capaces de soportar esas situaciones de tensión. Debemos ser capaces de soportarlo. No va en relación a tema futbolístico, sino de tomar buenas decisiones independientemente de la situación en la que nos encontremos".

Fuerza. "Si sintiera que no puedo aportar a este equipo, por supuesto que lo diría".

Dimitir. "No. Creo que tengo capacidad suficiente. Creo en los futbolistas. Estoy trabajando y dejándome la vida para ayudar a los futbolistas. Soy consciente de la responsabilidad que supone el Sporting. Estoy buscando las soluciones para que seamos capaces".

Eldense. "Cada semana que pase, se va aumentando el nivel de estrés y tensión. Esta semana es muy de saber controlarlo. Que esa motivación no nos bloquee".

Miedo. "Cuando estás más lejos, lo ves menos cerca. Solamente un ciego no ve en la situación en la que nos encontramos".

Dirección deportiva. "No seré yo quien ponga la lavadora de mierda encendida. Tengo mucha responsabilidad, los futbolistas tienen la suya y el club, la suya. No estoy para sacar pecho. Estoy poniendo todo para intentar levantar esta situación. Es un momento para estar muy cerca, muy fuertes unos con otros. Los reproches podrán venir al final. No es momento para jugar con reproches hacia nada".