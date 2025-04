La contracrónica del Sporting-Tenerife: una película de terror anunciada y bochornosa, lágrimas del "Santa Bárbara bendita" y el regreso del "directiva, dimisión"

Un partido horrible y un abismo al acecho por el gran error de no actuar y dar un giro con un cambio en el banquillo del Sporting antes

Sucede muchas veces en las películas de terror, con trágico final, que los protagonistas se enfrentan a los peligros en ambientes propicios para tentar a la suerte. Esa escena mítica, de adentrarse en un bosque en la medianoche. O acercarse a un armario o puerta donde se sabe que acecha el mal. Pues casi como una película de terror afrontó el partido el Sporting ante el Tenerife. Con una victoria en 16 partidos, un equipo desnortado especialmente el último mes, con dos derrotas con mala imagen ante Albacete y Huesca. Una situación insostenible, en un caso único en el fútbol sin cambios en el banquillo pese a una dinámica estremecedora, de un equipo que empezó diciembre en play-off y muy cerca del ascenso directo, y que se plantó en el primer de semana de abril peleando por el descenso. Y ni aun así, viendo ese riesgo a escasos metros, se decidió dar un giro. Inaudito en el fútbol. Y claro, con todo ese mejunje, esa utopía o quimera de que con lo mismo se podía cambiar, pues no se produjo esa milagrosa transformación. El Sporting se quedó sin volver a ganar. Y lo que es peor, ni poniéndose por delante lo logró. Una derrota muy dolorosa. Porque el miedo se ha apoderado de una afición que salió muy tocada de El Molinón. Y que no entiende cómo no se ha reaccionado antes, y se ha sostenido a Albés en el banquillo.

Pasó lo que tenía que pasar: el Tenerife se estrena a domicilio

Llevaba el Albacete sin ganar fuera desde noviembre. Pues a la séptima, en su visita a El Molinón hace quince días, revirtió la situación. El Tenerife era el único equipo que no había ganado fuera este curso. De 16 partidos había arañado apenas tres empates. Ese temor, avivado durante la semana, de que podía cambiar el rumbo en Gijón se discutía a muchos cenizos. Pues los más negativos tenían razón. Como diría el clásico, pasó lo que tenía que pasar, y era que el Sporting reviviría otro muerte. Otro tiro al pie. Una nueva página negra para la estadistica. El Tenerife se estrenó esta temporada a domicilio, y lo hizo además remontando. Un patinazo del Sporting para sonrojarse. Y mucho.

La emoción con las lágrimas del «Santa Bárbara bendita»

En medio de todo el caos y situación límite que vive el Sporting aparecen como siempre las luces de esperanza desde la misma vía. La afición se volcó con un recibimiento masivo y se dio una tregua para animar y empujar. Se emocionó toda la grada con la interpretación del "Santa Bárbara bendita", por el Coro Minero de Turón, para recordar los cinco mineros fallecidos esta semana en Degaña. Porque hablar de minería es hablar de la sangre que corre por la vena de muchos sportinguistas, de padres, tíos y abuelos luchadores y trabajadores en los pozos. Le faltó ese pundonor y orgullo de los mineros al Sporting para sacar adelante el partido. Pero el club, con sus 120 años de vida, y pese a que haya llevado a cabo una planificación lamentable, para pasar de pelear por subir a no bajar en diez meses, al menos cuida su identidad y los símbolos. Por eso el inicio, con todo El Molinón en pie cantando a la patrona de los mineros, fue el único momento para recordar de un día para olvidar.

El Molinón se cansa y mira al palco: vuelve el «directiva, dimisión»

Este verano se cumplirán tres años de la llegada de Orlegi, tras la venta de la familia Fernández, muy discutida, y a la que se le entonó el "directiva, dimisión" en muchos ocasiones. Pues ese cántico ha vuelto a El Molinón. Al sportinguismo se le agotó la paciencia y cargó fuertemente en el tramo final. La sensación de proyecto fallido este curso, de una mala planificación, de ver cómo la cantera tampoco funciona, que no se aprecia una recompensa al esfuerzo de pagar uno de los abonos más caros, y que el peligro del descenso sea real hizo estallar a la grada, que tampoco libró a los jugadores, con el grito de "esta camiseta no la merecéis".

El Sporting sigue sin ganar a ninguno de los cuatro últimos

El Eldense, a la espera de que juegue el Zaragoza, sale momentaneáamente del descenso. Pero contándole como uno de los cuatro últimos, la racha del Sporting es para olvidar ante los teóricos equipos más débiles. En la primera vuelta sumó dos empates, ante Eldense y Tenerife, y perdió con el Cartagena y Racing de Ferrol. Ahora en la recta final de Liga el calendario le presentaba de nuevo a esos cuatro conjuntos al Sporting. Y el primer compromiso agua, con derrota ante los canarios. Para salvarse el Sporting tiene todavía por delante que jugar ante el Eldense, al que visitará la semana que viene, en un partido a vida o muerte. Y aún le restará por medirse al Cartagena y Racing de Ferrol, que lo más probable es que ya estén descendidos las últimas dos jornadas. Pero ahora mismo hasta se teme que ni por esas el Sporting sea capaz de superarlos.

