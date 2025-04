Así ganó Garitano el casting de entrenadores del Sporting: entrevistas por "Zoom" y un cuarto candidato "tapado" a última hora

En cuestión de días, Asier Garitano ha pasado de desear lo mejor, en una entrevista concedida a la Cadena Cope, a su ex equipo, el Club Deportivo Tenerife, en su visita a El Molinón -“hay que centrarse en el siguiente partido ante el club rojiblanco”- a asumir ahora el mando del Sporting en el momento deportivo más convulso en la historia reciente de la entidad. Su candidatura para el banquillo del Sporting fue avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Este martes se espera que dirija la sesión de entrenamiento en las instalaciones de Mareo con el foco puesto en la final del domingo en el Pepico Amat de Elda.

Garitano, de 55 años, ganó el improvisado “casting telemático” que organizó con urgencia el pasado domingo el Grupo Orlegi para elegir al relevo de Rubén Albés. Se impuso a otros tres entrenadores que también fueron entrevistados: Pablo Machín, Xisco Muñoz y un “tapado”, Manolo Jiménez. En Mareo llegaron a recibir más de dos decenas de ofrecimientos, aunque la mayoría no fueron ni siquiera valorados. Tras analizar todas las opciones, Gerardo García, director de gestión deportiva del Sporting, se dirigió ese mismo domingo a los entornos de estos cuatro entrenadores para citarles a lo largo del día a realizar entrevistas de trabajo. Había prisas, por lo que el formato elegido tuvo que ser telemático, a través de la conocida plataforma “Zoom”. Cada entrenador estaba citado a una hora distinta y todos conocían el casting: sabían que no eran los únicos entrevistados, aunque no conocían los nombres de los demás candidatos. Sí los podían intuir por las informaciones que discurrían en los medios de comunicación y por los enredos habituales del mundo del fútbol.

Gerardo tiene claro que se necesita a un entrenador con temperamento para levantar la situación y que sea capaz de soportar el clima de presión. Y Garitano les da el perfil. Asier se había despertado ese domingo como si nada pasase en su residencia de Santa Cruz de Tenerife. Hasta media mañana no tenía noticias del Sporting, al menos nada sólido. No sospechaba ni siquiera que fuese una opción real para su banquillo. Se entera después, a eso de las diez u once de la mañana, por una llamada de su agente, Iñaki Ibáñez, de la agencia IDUB Global Ases. Le avisa que se prepare, que el Sporting les ha pedido una entrevista, que quieren hablar con él.

Así ganó Garitano el “casting telemático”

En Mareo se coordinan con Orlegi para enchufarse al ordenador y realizar la ronda de entrevistas. Es un día infernal. Por parte del staff del club están Gerardo García y David Guerra, presidente ejecutivo. Fredi Lobeiras, secretario técnico, acompaña igualmente a Gerardo en los encuentros. Y representando al Grupo Orlegi se conecta José Riestra, hombre fuerte del Área de Fútbol del conglomerado. Estas cuatro personas son las encargados de hacer el proceso de selección para nombrar al entrenador del Sporting en uno de los momentos más delicados de la historia del club rojiblanco.

Las cuatro entrevistas de los ejecutivos del Sporting con los entrenadores seleccionados para el “casting telemático” tienen más o menos el mismo tiempo de duración: entre cincuenta minutos y una hora. Los gestores apenas tienen tiempo para almorzar. Son cuatro entrevistas repartidas en unas siete horas.

El primero en enfrentarse al casting fue el propio Garitano. Sintomático. Ya entonces era el favorito para los gestores deportivos, aunque otros parecían liderar la carrera por nombre. Después, ya por la tarde, fueron desfilando los demás: a las 17 horas llega el turno de Machín, que se conecta desde Qatar; pasadas las 18 horas le toca entrar a Xisco desde Mallorca… y a última hora de la tarde, a eso de las 20 horas, irrumpió en la pantalla Manolo Jiménez, que se enchufa desde Sevilla.

Las entrevistas son bastante genéricas: se habla de la situación del equipo, de la plantilla, de lo comprometido del momento. Se repiten más o menos las mismas preguntas: ¿dónde radica el principal problema?, ¿cuál es la solución?.... Algunos entrevistados sitúan el problema en el “plano mental”. En la mayoría de las charlas se incide en la importancia de levantar el ánimo cuanto antes.

En estas entrevistas no se toca nada de contratos ni de cuestiones económicas, tampoco de durabilidad. Con el único que ha negociado en todo momento el Sporting es con Asier Garitano y esas gestiones las abre ya en la mañana del lunes. Es decir: salga bien o mal, Garitano es su entrenador, no es que otros hayan rechazado.

A los cuatro entrenadores entrevistados les encaja a priori la idea de asumir el banquillo de El Molinón. La candidatura de Garitano ya tenía fuerza antes de la entrevista. Pero los directivos se convencen tras la charla de que es el idóneo. Sorprende su conocimiento del equipo y de la competición, y su disposición para lanzarse pese a la dureza de la situación.

También encaja su perfil. Y el hecho de ya haber sido capaz de gestionar proyectos con presión, como en Tenerife. Los responsables deportivos se entrevistan a lo largo de la tarde con los demás candidatos. Pero algunos de los técnicos entrevistados esa misma tarde tienen la sospecha de que el Sporting ya ha elegido. Garitano es, a última hora del domingo, el vencedor. Gana a nombres más aparentes. Pero es el elegido. Así se lo hacen ver esa misma noche los responsables del “casting telemático” a Alejandro Irarragorri, pendiente de todo el proceso desde Estados Unidos.

