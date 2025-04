Habla la afición del Sporting: un cambio que "llega tarde" y una petición al club para viajar a Elda

El Sporting se jugará el domingo tomar distancia, o entrar en puestos de descenso en su visita al Eldense (Pepico Amat, 18.30 horas). El club rojiblanco dispone de 200 entradas, a 25 euros, para las que se abrió un plazo de inscripción a los abonados finalizado el pasado sábado. Varios han hecho efectivo su interés en el desplazamiento. Entre ellos, la peña sportinguista Los Guajes, que pide a la entidad rojiblanca un guiño para acompañar al equipo. "Las peñas solicitamos al club un esfuerzo para ayudar a quienes quieran viajar a Elda. Nos pidieron un esfuerzo para renovar el abono, que nos lo devuelvan ahora de alguna manera", afirma Juanma Castañón.

"El cambio de entrenador llega tarde". El sportinguismo muestra su preocupación por la marcha del equipo y espera que el giro en el banquillo motive la reacción en las ocho jornadas finales para escapar del descenso. LA NUEVA ESPAÑA conversa con algunas de las peñas más activas para compartir su punto de vista en un momento en el que el Sporting se ha situado a dos puntos del descenso.

"La situación es crítica porque es una sensación de impotencia nunca vivida en los últimos años, la de ver cómo el equipo no da para más. La afrontamos con miedo, pero como se suele decir, cuando el equipo falla, la afición aprieta, y es lo que nos queda, no nos podemos rendir", apunta Juanma Castañón, de la peña Los Guajes. "La destitución de Albés era necesaria, se necesita un cambio de rumbo. El único miedo que tengo es que traigan a alguien de la factoría Orlegi que no conozca la categoría. Todo el problema viene desde verano por parte de la dirección deportiva, no puedes planificar una temporada tan larga con una plantilla tan corta", amplía.

Gustavo Alonso, presidente de Unipes, considera que "por mucha confianza que el club tuviera en Albés, su salida era inevitable ya por la dinámica de resultados. La situación es delicada, pero no crítica. No estás en descenso, el equipo depende de sí mismo, y quedan ocho jornadas. Al nuevo entrenador hay que pedirle que consiga levantar al equipo anímicamente. Se trata de ganar tres partidos".

Álex Arias, de la peña Nuevo Gijón-Perchera, colectivo que se desplazará este fin de semana a Elda, también espera que el nuevo entrenador devuelva al equipo al camino de la victoria. "El cambio de entrenador era necesario. El compromiso en la grada se cumplió, pero el de los profesionales, de dudosa entidad. El entrenador que venga tiene que entender lo que es Gijón y lo que significa el Sporting. No es solo un club de fútbol", recuerda.

Roberto Suárez, de la peña sportinguista Carbonera, se suma a que "el cambio llega tarde. El nuevo entrenador debería de ser de la casa, porque igual no hay dinero para más. Veo al equipo sin argumentos para ganar en Elda. Panorama muy feo". En una línea similar se expresa Xuacu Rodríguez, presidente de la peña Sentimiento Rojiblanco. "Tardaron en cambiar de entrenador. La gente está desolada. Sobre todo, tras la victoria del Zaragoza. Lo que más asombra es que te cargues al entrenador y no tengas cerrado al que coja las riendas. Es preocupante la gestión que están realizando".

Arcadio de la Fuente, presidente de la peña La Laguna, asegura que "esta decisión debió tomarse, como muy tarde, hace un mes. Quedan pocos partidos y a ver quién coge al equipo en estas circunstancias. Espero que logren la salvación. Estuve en El Molinón y cuando el Tenerife marcó el tercero marché del campo. La situación es muy preocupante".