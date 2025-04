Moriyón y la crisis del club rojiblanco: "El Sporting es otra dimensión, es sentimiento e historia que hay que proteger"

"La afición tiene la razón. Está claro". Carmen Moriyón entiende las críticas de la afición del Sporting tras la derrota ante el Tenerife, resultado que ha situado a los rojiblancos a dos puntos de los puestos de descenso y provocado la salida del entrenador, Rubén Albés. La alcaldesa de Gijón asume los apuros en los que está envuelto el conjunto gijonés y recuerda la complejidad de la entidad después de tres años en los que Orlegi no ha conseguido una estabilidad en su proyecto. "El Sporting es otra dimensión. Siempre lo dije. Y es una dimensión que lleva sentimiento, que tiene mucha historia y que hay que cuidar y proteger", subrayó esta mañana la regidora.

"Me invitaron y entendí que había que ir", comentó Moriyón, durante una entrevista concedida al programa "Hoy por hoy, Gijón", de la Cadena Ser, sobre su presencia en el palco presidencial de El Molinón el pasado sábado. "Ir cuando el equipo promociona y salir en la foto de palco es muy fácil. Ir el día que las cosas van mal y que sabíamos que podían ir peor, como así fue, pues... Hay que estar", añadió. No fue la única razón para que se animara a ir al fútbol, confesó. "Aparte de todo, con un asunto no menor, que la afición hacía un homenaje a los cinco mineros fallecidos. Eso es sagrao", completó sobre el emocionante recuerdo que se brindó a los fallecidos en el accidente de Zarréu, del que formó parte el Coro Minero de Turón.

En todo caso, Carmen Moriyón reconoció que las invitaciones para acudir al palco de El Molinón han sido constantes durante los últimos tiempos. "El Sporting me había invitado, siempre me invita es cierto. Sabía que no iban las cosas en el mejor de los casos, y que podía ser complicado. Ahí hay que estar, y así se lo dije a David Guerra", concluyó sobre la crisis rojiblanca.