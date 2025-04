La rajada de Juanma Castaño sobre la situación del Sporting: "Es una vergüenza"

"Es una vergüenza". El periodista gijonés Juanma Castaño mostró ayer su decepción con la situación del Sporting, siendo especialmente crítico con la gestión del club, a cargo del Grupo Orlegi. "No me meto con el trabajo de nadie, pero Albés tenía que haber salido del Sporting, como mínimo, hace diez partidos. Una victoria en diecisiete (jornadas)...", señaló en el programa que dirige, "El Partidazo" de la Cadena Cope.

"Ha tenido que dejar al equipo al borde del descenso a Primera RFEF, al Sporting, un equipo que el año pasado jugó promoción, para que el club decidiera prescindir de él", continuó Juanma Castaño sobre la gestión del despido de Rubén Albés. No se quedó ahí.

"Hay que buscar al que fichó a Caicedo, y que me digan qué partido vio de Caicedo para fichar a este jugador", apuntó el gijonés sobre el delantero ecuatoriano, llegado el pasado verano como uno de los refuerzos llamados a marcar la diferencia. "No parece futbolista. Es la primera vez que veo en el campo a un tío que no parece futbolista. Es increíble", aseguró Juanma Castaño.

Por último, hizo referencia a Alejandro Irarragorri. "El dueño mexicano, emigrado a Estados Unidos porque no le dejan entrar en México por un problema fiscal. Por supuesto, no viene a Asturias para nada, La cantera, hecha una ruina. Todos los equipos de la cantera por detrás del Oviedo en todas las categorías. Una ruina", concluyó.