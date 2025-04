Riestra, hombre fuerte de Orlegi, anuncia la compra de Dubasin y admite errores en el Sporting: así fue su explicación

José Riestra, director global de fútbol y máximo responsable deportivo de Orlegi, compareció este martes en Mareo. Lo hizo para analizar la situación del Sporting. Acompañado por David Guerra, presidente ejecutivo, excusó la ausencia de Irarragorri. “Está atendiendo algunos asuntos que nos impiden verlo aquí físicamente”, comentó, anunciando después que, telemáticamente, fue una de las personas que “ha dado la bienvenida al míster”, antes del primer entrenamiento en Mareo. Entre otros titulares, anunció la compra de Dubasin.

Errores. “Hay que reconocer que nos hemos equivocado. No hemos sabido gestionar bien esta etapa. Veníamos de un gran esfuerzo de nuestra afición, de una gran ilusión. El inicio del torneo no fue el que esperábamos, pero posteriormente el equipo encontró el rumbo, nos ilusionó, y hoy el objetivo ha cambiado. Hemos tenido que tomar una decisión de cambiar del objetivo, de pensar en un play-off de ascenso, a un descenso. Vamos a ocho jornadas fundamentales. Reiterar el compromiso del grupo y del Sporting. Vamos a enfocarnos en eso.

Cambios tardíos. “¿Dónde nos equivocamos? En todo. En trabajar en cada uno de los detalles. En creer que en el siguiente partido podíamos corregir la situación. En esa racha de empates en los que creíamos que un triunfo nos ponía ahí. Dejamos de confiar en nuestros talentos. Esta plantilla, Gerardo (García) y David (Guerra), nos han demostrado que éramos capaces, tanto que fuimos segundos. Nos dejamos de fijar en los detalles. En un abrir y cerrar los ojos estamos peleando por la permanencia. Nos encontramos abajo, había que hacer los cambios y no nos dimos cuenta. Debimos hacerlos antes de tiempo. Y no nos referimos solo al míster”.

El cambio del entrenador. “Es muy fácil culpar a quien no está. Nos equivocamos en no tomar las decisiones que cada cual tenía que tomar. Ahí es donde nos equivocamos”.

Plantilla corta. “No creo. Lo que no hemos logrado es sacar el máximo rendimiento. No solo eso. Plantilla, cuerpo técnico, Mareo… Estamos en un momento de alerta. Tenemos ocho finales por delante. Hace un año, en condiciones similares, íbamos a un lugar con un sueño de ir a un play-off. Ahora haremos lo mismo, aunque lamentablemente será la permanencia. El míster tiene clara la idea y lo que nos jugamos”.

Casting. “Esta situación la iniciamos una vez terminado el partido (el último). Llegó el momento de tomar una decisión nada sencilla. Nos pusimos a trabajar todos en que alguien pudiera entender lo que nos jugamos, que tuviera hambre”.

Caicedo. “Lo conozco hace mucho tiempo. He convivido con él muy cerca. Tiene un potencial grande. No hemos sabido encontrar su mejor virtud, pero confío en él. Trabaja en dar su máximo. Estoy seguro que nos va a aportar mucho. Sobre todo, en estas últimas fechas. Necesitamos de todos”.

Proyecto Orlegi. “Inversión sí se ha hecho. SI no lo hemos sabido sacar provecho.. Los números son claros. Nos hemos equivocado en la selección y elección de jugadores. De tres años, dos por no descender y un por play-off. Más allá del ruido de la situación, los hechos hablan. Hace dos semanas inauguramos las instalaciones del fútbol base, se está remodelando el restaurante, se ha invertido en talento en la cantidad de gente que trabaja con nosotros. No lo hemos gestionado de la manera que lo tenemos que hacer, pero en 18 años el grupo ha demostrado resultados. El fútbol mexicano no es lo mismo, pero estoy seguro que cuando hay una buena infraestructura, se hace un buen proceso y se aprovecha el talento, llegan los resultados”.

Cambiar decisiones. “Es el mismo grupo de jugadores, el que gestiona, el que toma las decisiones, el que tenía al Sporting en segundo lugar en la primera vuelta. Creo que el pecado más grande que cometimos, es como una pequeña gotera, parece que no es nada, pero te tira el techo. De diciembre a hoy es lo que nos tiene donde estamos. Todos somos culpables. Lo más fácil es cortar al míster, pero aquí hay mucha autocrítica. Después habrá que entregar cuentas, y tendremos que tomar las decisiones necesarias, desde cambio de estructura, hasta cambio de gente. Pero hoy el objetivo es la permanencia. Ocho finales, ocho batallas y sumar lo más posible”.

Perfil del entrenador. “Necesitamos hacer cosas muy distintas porque tenemos cosas diferentes. El míster platicará su idea. No podemos recibir la cantidad de goles si queremos aspirar a otras cosas. La situación es distinta. Por eso la decisión”.

Modelo Orlegi. “No quiere decir que tenga errores, se puede ajustar. EL modelo es que todos los pequeños detalles suman para tener un resultado. Ninguno lo podemos dejar a la aventura. El problema es cuando no encuentras que todos vayan en el mismo camino. Más vale un mal plan bien ejecutado, que uno bueno mal hecho”.

Inversión. “La compra de Otero ahí está. La traída de Dubasin, el compromiso de comprar a Dubasin. Hemos iniciado las gestiones… Al final, no es comprar o no un jugador lo que te define. Los dos grandes jugadores en los que pagó Orlegi fueron los grandes fracasos en 18 años. Siempre el jardín del vecino es mejor… No creo que la inversión del Mirandés o el Huesca sea mejor, pero han trabajado de manera espectacular. Los resultados del Sporting Atlético y el C no son los correctos, nos hemos equivocado, y tomaremos decisiones”.

Comprar a Dubasin. “Es una intención clara del grupo de seguir creciendo. Lo que representa el Sporting al fútbol español se cuenta por sí solo Tenemos que buscar la mejor forma. Hay un límite salarial que es muy chistosa. Hay veces que todavía no lo entendemos. Hay compromiso e inversión. Cada año que pasa y no somos capaces de conseguir el objetivo, es más difícil. Hubo también una ampliación de capital. ¿Hay garantía de que con 20 millones funciona? Hay que hacer trabajo profundo”.

Crisis de los equipos del grupo. “En estos momentos es difícil hablar cuando los tres clubes del grupo no pasan por su mejor situación. Es culpa nuestra. No hemos podido definir esta situación. No dudo del modelo. Dudo que estemos ejecutando de la forma adecuada en los tres clubes”.

Ocho finales. “Tenemos que sumar todos. Encontrar la forma de sumar, de construir, David (Guerra) siempre lo han buscado. Rebajar precios no creo que sea la forma. Hay que trabajar fuerte, y a la afición devolverle lo que quiere, y ser responsables. Lo vamos a lograr”.

Jordan, Jeraldino y Caicedo. “El jugador ha dejado de hacer cosas o no se entregó, que nosotros no lo gestionamos al nivel que había, y obviamente el resultado ha sido negativo. Pero son jugadores que en algún momento brillaron. También hay un Juan Otero, y un Cali. Ellos también sumaron. Aquí todos los jugadores los trae Orlegi. Y participan las mismas personas y procesos”.

Mareo. “Los resultados son claros. Hay que replantear cómo mejorar. Algo no estamos haciendo bien”.

México y España. “Todos los clubes son iguales. Cuando uno se concentra, al final gestionamos momentos y personas. No importa si la idea es mala, si se ejecuta bien, hay éxito. Cuando se trabaja con el mismo objetivo, se logran cosas extraordinarias. Cuando estábamos todos alineados, soñamos en grande, y estábamos en un play-off. Cuando se piensa en lo personal…”

Si hay descenso… “Ni siquiera lo pensamos. No lo ponemos en la balanza. Sería una catástrofe tan grande. Nos centramos en el objetivo”.

Elección de Asier. “Encontrarán en él la respuesta. Una claridad absoluta. Una forma de leer la situación muy clara, una experiencia de haber estado no digo en la misma, pero sí en momento donde se requiere esa serenidad y tranquilidad dándole el valor adecuado. Por eso tomamos la decisión”.

Estructura. “Hay un primer equipo, dos equipos filiales en una competencia dentro de la RFEF, y toda la base. Los cimientos del fútbol base va a reafirmar lo que todos sabemos de Mareo. Nadie puede inventar algo distinto. Lo que no hemos sabido manejar de la manera adecuada es el Sporting Atlético y el Sporting C. También hay jugadores que llegaron al primer equipo y que salieron en venta, fue el caminito adecuado, funciona, pero no hemos sabido transmitir de la manera adecuada. El trabajo en el fútbol base, el enfoque, la captación… Evaluamos y seguramente habrá cambio. Creemos mucho en el pequeño detalle”.

Venta del club. “Oferta, ninguna. Nadie se ha acercado. Como grupo pensamos en seguir invirtiendo. Seguir creciendo como club. Es un proyecto de mediano y largo plazo. Es tan claro, que si estuviéramos pensando en eso (venta) no estaríamos inaugurando edificio, no remodelando el restaurante”.