La presentación de Garitano, desde dentro: de su discurso "aterrizado" a las palabras de Guerra sobre el cese de Albés

Perfil bajo, como su tono de voz. Huyendo del titular y de las palabras altisonantes. No profundizó –es cierto– demasiado en cuestiones de juego o a cerca del que será su estilo de juego en Gijón. Fue un discurso, en líneas generales, muy prudente. Quizá es lo que tocaba, dada la situación. Mensajes serenos, claros. Y, sobre todo, muy realistas. "No pienso en nada más que en el objetivo: salvar la categoría). Garitano fue ayer, en su presentación oficial como entrenador del Sporting en El Molinón, el Asier natural, directo, al que le gusta más currar que hablar. Por eso ayer, fue directo al grano. Fue una rueda de prensa bastante corta para ser la presentación oficial –de unos 30 minutos–. Pero, en el fondo, descubrió de maravilla al personaje. Porque el Garitano de su puesta en escena, un hombre de fútbol, es al que se ha encomendado Orlegi para salvar al Sporting de la quema. Aunque amarró un contrato "largo", hasta junio de 2026, no quiso ni hablar del siguiente proyecto. "No voy a perder ni un segundo", zanjó. Intentó Garitano centrar toda la intervención en el presente, con el Sporting con la soga al cuello, a dos puntos del abismo. Y zanjar, así de golpe, todas las cuestiones a cerca de un futuro que, inevitablemente, plantea contradicciones. Porque el perfil del técnico vasco poco o nada tiene que ver con el del recién caído, Rubén Albés, al que se quería renovar. Tampoco con Ramírez. Ni parece ajustarse al famoso modelo Orlegi. Guerra, después, intentó, como pudo, salir del paso y cerrar el melón: "Creemos que es un entrenador que puede construir".

¿Qué se ha encontrado? "Me he encontrado un grupo bueno y sano. Ellos son conscientes de que quedan ocho partidos, que es un momento de tensión y de que vamos a sufrir. Me he encontrado con gente cercana y buena. Me siento muy cómodo, contento".

¿Qué ha fallado? "Su objetivo era estar entre los mejores; de hecho llegó a estar ahí y fue segundo. Es una categoría muy difícil. Hacer un análisis de esos ocho meses sin estar en el día a día… es difícil. Hemos cambiado de objetivo. Donde antes era estar entre los mejores o ascender, ahora es salvar la categoría. A los jugadores hay que hacerles ver que tenemos otro objetivo. Son receptivos".

¿Cómo se salva al equipo? "Tengo claro que hay que hacer. Ya lo hice en otro equipo y en otra categoría pero en una situación parecida. Tenemos buenos jugadores. Vamos a sufrir. Y habrá momentos de tensión. Pero lo importante y fundamental es tener un grupo sano".

La presentación de Garitano, a fondo / Marcos León

Proyecto a futuro. "No pienso en nada mas que conseguir el objetivo de mantener la categoría. Todos los demás no voy a perder ni un segundo en pensar en esas situaciones.El proyecto es a corto plazo. Nos centramos en el cambio de objetivo. Solo estoy pensando en eso y nada más. Luego ya habrá tiempo para otras situaciones".

Propuesta. "Buscaremos lo mejor para ser reconocible y llevar a rajatabla el plan de partido. Lo mejor en el fútbol es atacar todo lo que puedas para defender poco. Pero hay que tener orden y equilibrio".

Cote. "Le conozco. Es un jugador importante y fundamental. Había ido cogiendo información de los capitanes. El martes y ayer hablamos individualmente con jugadores. He venido aquí a ayudar. Soy bastante cercano y normal. Hay que hablar con ellos para saber cómo se sienten y en qué lo puede ayudar".

Cuerpo técnico. "Lo forman Queco, Miguel, y Pedro, que estaba trabajando en el Atlético, pero vendrá. Y la gente que estaba en el Sporting: analistas, fisios".

Guerra y el cese de Albés David Guerra, por otro lado, intentó defender ayer la apuesta por Garitano no como un salvavidas, sino como un técnico de futuro. "A Garitano lo conocíamos y teníamos informes de él. Entendemos que Garitano es el perfecto para este momento. Nos reunimos para tener esta convicción que está demostrando y así creer que es el entrenador. También por su trayectoria, es un entrenador que puede construir en este club. Tiene esa filosofía de la que está hablando, el pasado en Lezama", le ponderó el madrileño. Cuestionado por la decisión de aguantar a Rubén Albés pese a la mala dinámica, explicó que "todos pedíamos una reacción que no se dio con Albés de entrenador. Llega un punto que si no se da esa reacción, hay que tomar esas decisiones". "Tendremos que analizar bien y entender las circunstancias de la decisión de cesar a Albés en el momento que lo hicimos. Lo que nos empujó a continuar fue el día a día y esperar esa reacción. Hacerlo ahora en retrospectiva es más sencillo", zanjó.

Final en Elda. "El rival directo van a ser todos. Pensamos únicamente en Elda. Luego será Miranda. Y luego el siguiente. El final de temporada va a ser duro para todo el mundo. Hay que estar preparados mentalmente para estas situaciones".

¿Habrá cambios? "La presencia de jugadores dependerá del día a día. Habrá que ordenar algunas cosas. En eso nos centramos. Si están en el Sporting es porque son buenos jugadores. Ahora mismo es más un tema mental. No voy a mirar si antes jugaban más o menos".

¿Teme descender al equipo? "Esperemos que no pase. Es difícil decir que ‘no’ al Sporting para la gente que somos futboleros. Que te llame el Sporting es un reto chulo. Hay muchas cosas que te hacen animarte a venir aquí. La esencia del fútbol. O el estadio… luego pasará lo que tenga que pasar".

Cantera. "Nos centramos en primera plantilla, que ya de por si tiene jugadores del filial con buenas condiciones, pero estamos muy centrados en los que están en sacar el máximo rendimiento porque en este momento no es fácil. He sido siempre bastante atrevido para dar opciones a jugadores jóvenes que han tenido talento. No me va a pasar sacar a esos jugadores".

Referentes. "Siempre he dicho que he tenido buena suerte: a los 10 años llegué a Lezama y me fui con 24. En 14 años tuve unos entrenadores fantásticos: en conocimiento y valores. Cuando empecé a entrenar en el Alicante tuve a Felipe Miñambres, a Bórdalas. Te vas quedando inconscientemente con cosas buenas. Muchas muy buenas. Luego al final cada uno ve el fútbol de una forma. Dependiendo de cómo estás y de cómo es la gente. El trabajo del entrenador es la adaptación a los medios y a los sitios. Lo único que hay en común es que todo el mundo busca el resultado".