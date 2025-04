La presentación de Garitano, a fondo: “Es difícil decir ‘no’ al Sporting”

Asier Garitano se presentó este miércoles en El Molinón como nuevo entrenador del Sporting de Gijón. El entrenador vasco, de 55 años, llega convencido de lograr la permanencia. “No pienso en nada más que en lograr salvar la categoría”, dijo al ser cuestionado por su vinculación contractual. “Es difícil decir ‘no’ al Sporting”.

Llegada a Gijón. “Me he encontrado un grupo muy bueno y sano y estoy contento de estar en el Sporting. Ellos son conscientes de que quedan ocho partidos, que es un momento de tensión y de que vamos a sufrir. Me he encontrado con gente cercana y buena. Me siento muy cómodo, contento”.

Análisis del Sporting. “Su objetivo era estar entre los mejores; de hecho llegó a estar ahí. Es una categoría muy difícil. Hacer un análisis de esos ocho meses sin estar en el día a día… es difícil. Ahora lo importante es lo que queda. Hemos cambiado de objetivo. Donde antes era estar entre los mejores o ascender, ahora es salvar la categoría. A los jugadores hay que hacerles ver que tenemos otro objetivo. Son receptivos”.

¿Cómo se saca adelante la situación? “Tengo las ideas de que hay que hacer. Ya lo hice en otro equipo y en otra categoría pero en una situación parecida. Tenemos buenos jugadores. Vamos a sufrir. Y habrá momentos de tensión. Pero lo importante y fundamental es tener un grupo sano”.

Firma hasta 2026. “No pienso en nada mas que conseguir el objetivo de mantener la categoría. Todos los demás no voy a perder ni un segundo en pensar en esas situaciones”.

Estilo de juego. “Me tengo que adaptar a los jugadores para buscar su mejor rendimiento. Y sabiendo del conocimiento que tengo de la plantilla para competir los partido que seguro que no tienen nada que ver los unos con otros”.

Objetivo. “Después de las dos últimas jornadas: de ese córner en Huesca y ese resultado en Tenerife… los jugadores son conscientes de donde estamos y de cuál es el objetivo. Que tenemos que mejorar. Intentaremos dar contenido y tranquilidad. Vamos a necesitar la ayuda de todo el mundo. Estamos en un momento complicado. Seguro que la gente está con el equipo”.

Propuesta de juego. “Buscaremos lo mejor para ser reconocible y llevar a rajatabla el plan de partido. Lo mejor en el fútbol es atacar todo lo que puedas para defender poco. Peor hay que tener orden y equilibrio. En ese contexto nos vamos a mover”.

Cote. “A Cote le conozco. Es un jugador importante y fundamental. Había ido cogiendo información de los capitanes. Ayer por la tarde hablamos individualmente con jugadores y hoy con otro. He venido aquí a ayudar. Soy bastante cercano y normal. Hay que hablar con ellos para saber cómo se sienten y en qué lo puede ayudar”.

Cuerpo técnico. “Miguel, Queco y Pedro, que estaba trabajando en el Atlético, pero vendrá. Y la gente que estaba en el Sporting: analistas, fisios…”.

Proyecto a futuro. “El proyecto es a corto plazo. Nos centramos en el cambio de objetivo. Solo estoy pensando en eso y nada más. Luego ya habrá tiempo para otras situaciones”.

Final en Elda. “El rival directo van a ser todos. Pensamos únicamente en Elda. Luego será Miranda. Y luego el siguiente. El final de temporada va a ser duro para todo el mundo. Hay que estar preparados mentalmente para estas situaciones”.

¿Tiene previsto dar más importancia a otros jugadores? “La presencia de jugadores dependerá del día a día. Habrá que ordenar algunas cosas. En eso nos centramos. Si están en el Sporting es porque son buenos jugadores. Ahora mismo es más un tema mental. No voy a mirar si antes jugaban más o menos”.

¿Teme salir en la foto del descenso? “Esperemos que no pase. Es difícil decirle que no al Sporting para la gente que somos futboleros. Que te llame el Sporting es un reto chulo. Hay muchas cosas que te hacen animarte a venir aquí. La esencia del fútbol. O el estadio estado… luego pasará lo que tenga que pasar”.

Cantera. “Nos centramos en primera plantilla, que ya de por si tiene jugadores del filial con buenas condiciones, pero estamos muy centrados en los que están en sacar el máximo rendimiento porque en este momento no es fácil. He sido siempre bastante atrevido para dar opciones a jugadores jóvenes que han tenido talento. No me va a pasar sacar a esos jugadores”.

Padres futbolísticos. “Siempre he dicho que he tenido buena suerte: a los 10 años llegué a Lezama y me fui con 24. En 14 años tuve unos entrenadores fantásticos: en conocimiento y valores. Cuando empecé a entrenar en el Alicante tuve a Felipe Miñambres, a Bórdalas. Te vas quedando inconscientemente con cosas buenas. Muchas muy buenas. Luego al final cada uno ve el fútbol de una forma. Dependiendo de cómo estás y de cómo es la gente. El trabajo del entrenador es la adaptación a los medios y a los sitios. Lo único que hay en común es que todo el mundo busca el resultado”.

Caída del Sporting. “Le habrá sorprendido más al Sporting. Le ha pasado a más equipos. No es sencillo. Este equipo empezó bien. Tuvo un momento bueno. Luego tuvo muchos empates. No he podido hacer un análisis de que ha pasado y no me ayuda para este contexto de Liga de ocho partidos. Nosotros nos centramos en saber qué tenemos y cuál es el objetivo”.

El Molinón. “Se le puede trasladar poco mensaje a la afición. La gente de Gijón cuando ve a una persona y a unos jugadores que está sufriendo… van a ayudar al equipo. No hace falta ni decirlo: estoy convencido que la gente va a ayudar a los jugadores a que sean mejores. Porque lo he visto. Y aquí creo que soy así”.