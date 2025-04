El volantazo de Orlegi: del "caos controlado" al "orden"

"Garitano tiene un planteamiento muy distinto porque tenemos una situación muy distinta. Hoy tenemos que partir de un orden, no podíamos recibir tantos goles", explicó ayer José Riestra, primer responsable deportivo de Orlegi Sports para justificar el volantazo sobre la marcha de la organización a la hora de elegir a su entrenador para el banquillo de El Molinón cuando el Sporting se juega sobrevivir en el fútbol profesional. La organización mantuvo al vigués con una victoria en diecisiete partidos e incluso le trató de renovar, porque creía en un proyecto con él a medio-largo plazo. Pero el miedo al descenso a los infiernos ha demostrado que el proyecto hoy es claro: salvarse como sea y cuanto antes.

El giro de guión es radical. En cuestión de tres semanas, el grupo ha pasado de tratar de renovar a Rubén Albés, un entrenador que siempre ha admitido que abandera un "caos ordenado" para explicar su propuesta futbolística, a echar de golpe a este para contratar a Garitano, al que siempre le ha acompañado la etiqueta de técnico que construye a sus equipos desde atrás.

Garitano, además, no ficha por ocho encuentros nada más, sino que ha rascado un contrato de año y medio en la entidad, a la que permanecerá atado hasta junio de 2026. Será, por lo tanto y salvo hecatombe, el líder del siguiente proyecto deportivo. Orlegi apostó por el veterano entrenador vasco, de 55 años, tras el "casting telemático" a cuatro y situó su candidatura como por encima de la de Machín tras apreciar que la adaptación del primero al club, categoría y a las circunstancias sería más rápida.

Sucede ahora que tres derrotas seguidas –Albacete, Huesca y Tenerife– y, sobre todo, el miedo escénico de verse a solo dos puntos de la zona roja, han tirado abajo el modelo de Orlegi Sports, que pretendía repetir con Albés lo logrado antes con Ramírez. Querían en el grupo dar confianza (de hecho se la dieron) a Albés para después cimentar con este un futuro esperanzador. La destitución no descubre las grietas del área deportiva, porque los resultados del vigués no se sostenían y el peligro a bajar era, y sigue siendo, muy real. Pero el cambio muestra de forma inequívoca que había desconfianza con la línea que llevaba un entrenador al que se pretendía ampliar el contrato. Riestra dejó ayer entrever que el equipo no era fiable defensivamente.

