Habla por primera vez el vestuario del Sporting tras la salida de Albés: "En parte puede ser injusta..."

Rubén Yáñez, uno de los capitanes del Sporting de Gijón, compareció este jueves en sala de prensa en Mareo. Fueron las primeras palabras del vestuario tras conocerse el despido de Rubén Albés.

¿Cómo se encuentra el equipo? «El equipo está afrontando bien la novedad de esta semana. Al final es un cambio que esperemos que se refleje luego en los resultados. Veo a la gente animada, con muchas ganas de revertir la situación y de demostrar. La semana está siendo bastante buena».

¿Había que hacer cambios? «Dada la situación estaba claro que había que cambiar cosas. Nos estamos ordenando un poco más, el míster está pidiendo un poco más de orden y tener más dominadas ciertas situaciones. La línea va un en conseguir un mayor orden y estar más sólidos atrás. Llevamos pocos días con el míster, acaba de aterrizar y estamos en proceso de adaptación aún».

Las charlas de Garitano. «En estos primeros días con el míster hablamos un poco de la situación, de la dinámica del vestuario y para ver un poco dónde ha venido. Parece que vamos a tener una buena línea de trabajo, creo que el míster va a encajar bien y ya nos ponemos manos a la obra»

Objetivo. «Ahora mismo afrontamos una nueva realidad, una que ninguno queríamos y creo que también es momento de vernos a nosotros mismos y pensar que tenemos un objetivo claro. Tenemos que hacerlo por nosotros, por el club, por la gente. Entiendo que es una situación bastante complicada, delicada para todo el mundo, que nadie la desea, pero es una realidad la cual tenemos afrontar y revertir lo antes posible»

Mentalidad. «Sí, el míster nos ha trasladado que tocará sufrir, pero eso en Segunda no es nada nuevo. El año pasado sufrimos también, pero con otro objetivo. Este año toca sufrir de otra manera. El fútbol profesional no es camino de rosas, y que vamos a sufrir eso lo tenemos todos claro. Sobre todo en un club con tanto peso como el Sporting. Al final conlleva una responsabilidad y tenemos que afrontarlo»

Llegada de Queco Piña. «El cambio en la preparación de porteros lo llevo con naturalidad. En algunos clubes ha pasado también el trabajar con dos preparadores. Creo que va a haber una buena coordinación de trabajo. Para nosotros no es un cambio, tenemos muy claras las ideas de trabajo. Creo que va a ser bueno, que aportará la nueva integración de Queco (Piña) con nosotros, y junto con Jorge (Sariego) creo que vamos a tener una buena línea de trabajo y que las cosas pueden salir bastante bien»

Salida de Albés. «A nivel interno Albés se despidió de nosotros. Creo que ha tenido una relación cuerpo técnico - vestuario muy buena. Al final es una situación delicada y en parte puede ser injusta, porque los responsables somos nosotros, los que estamos en el campo. La gran mayoría de responsabilidad es nuestra. Sin embargo, cuando se llega a estas situaciones en el fútbol ya sabemos las opciones que se pueden tener. La relación ha sido siempre buena con el vestuario y esa frialdad no la hemos notado internamente, lo que se pueda ver fuera ya es otra cosa».

Plantilla de nivel. «Tenemos una plantilla suficiente como para afrontar esta situación. Realmente tengo la confianza de que lo podemos sacar. Me he visto en situaciones peores, y tengo la confianza suficiente como para pensar de que esto lo vamos a sacar. Cuanto antes, mejor, eso sí. Siempre sabiendo que no va a ser nada fácil, que habrá momentos más difíciles que otros. Pero con confianza plena en el equipo y en el trabajo que se va a llevar a cabo. No tengo ninguna duda»

Final en Elda. «Está claro que el partido del domingo es clave. El Eldense está marcando la zona de descenso. Ganar nosotros supondría distanciar mucho más los puntos que tenemos y alejarnos de esa zona, que es lo que ahora mismo deseamos todos. Es un partido para jugarlo con mucha cabeza. Jugar fuera nunca es fácil. Hay que valorar cada punto que se pueda sacar. Siempre con aspiraciones de sacar los tres puntos, pero hay que valorar también los empates, que al final siempre a lo que es sumar y más cuando es fuera de casa hay que darle mucho valor»