Garitano evita lamentarse por los contratiempos en el Sporting y avisa: "Algunas cosas seguro que van a cambiar"

Concienciado de que le toca librar una gran batalla. Pero, a la vez, seguro del potencial de la plantilla, por más que el parte médico sea un auténtico dolor de muelas. Asier Garitano, que siguió como un espectador más en la sala de prensa de Mareo la intervención de Cote para celebrar el nombramiento de este como hijo predilecto de la ciudad, evitó ayer lamerse las heridas pese a que no ayuden en nada las circunstancias tras las bajas de Dotor y Caicedo en apenas tres días: "Vamos sin excusas y a competir", recalcó, muy seguro de sí mismo, el entrenador del Sporting a las puertas de su estreno (mañana, 18: 30 horas) en el estadio Pepico Amat de Elda.

"Nos centramos en el partido sabiendo de la dificultad. El Eldense está compitiendo muy bien", subrayó el entrenador vasco, de 55 años, que, en cualquier caso, mandó un aviso para navegantes: el encuentro en Elda es una final, sí, pero después quedarán todavía siete partidos más. "Pase lo que pase el domingo vamos a volver a trabajar el lunes". En el plano táctico, Garitano se mostró muy hermético a la hora de evitar descubrir sus intenciones en el Pepico Amat de Elda. "Ventajas a Oltra, pocas", subrayó entre risas. Sí anticipó que "habrá cambios" en la configuración del once, y, seguramente, desde la pizarra. "Los entrenadores somos diferentes y vemos matices distintos", agregó. A continuación se reflejan sus impresiones.

Final en Elda. "Hemos ido preparando situaciones y cambiando algunas cosas. Los jugadores son muy receptivos y este partido tiene sus connotaciones, pero quería darles tranquilidad a ellos y son ellos los que me la están dando a mí. Están preparados para ir a Elda. Espero un partido muy duro. El Eldense es un equipo fuerte que lo hace bien. Lo ideal sería atacar todo lo que podamos para estar lejos de la portería, pero eso no suele ocurrir. Hay que estar preparado para cada pequeño partido que se da en los 90 minutos. También darle valor a defender con orden y ser solvente y fuerte mentalmente ante cualquier adversidad si el rival te supera. Eso nos debe ayudar a ser mejores".

¿Habrá cambios? "Los entrenadores somos diferentes y vemos matices distintos. Yo veo de una manera la plantilla y cómo tenemos que llevarlos. Algunas cosas seguro que van a cambiar respecto al Sporting anterior".

Mentalidad. "Tenía conocimiento previo de los jugadores. Los he tenido como rivales. Es muy buen grupo y son muy receptivos. Anímicamente hemos tenido que ir tocando cosas porque obviamente cuando no se dan los resultados están tocados. Tenemos que prepararnos para la realidad que tenemos con el nuevo objetivo y los 8 partidos que quedan para la conclusión. Tenemos que sacar lo más importante que es el resultado".

¿Firma el empate? "Que el empate sea bueno o no dependerá de cómo vaya el partido. El primer partido suyo con Oltra lo vi en directo en Tenerife y fueron reconocibles de lo que están haciendo. Ganaron 0-1. Es un equipo que sabe lo que hay que hacer. Entonces estaban peor, han ido teniendo resultados buenos, controlando muchos aspectos del juego importantes con el objetivo de salvarse. Compiten bien y están bien trabajados. Igualmente, vamos convencidos de hacer un buen partido".

¿Cómo le han recibido? "La reacción de la plantilla fue la normal cuando te van conociendo, primero están expectantes a ver qué nos cuenta este y si el mensaje cala o no. Es sencillo, son buena gente, receptivos. Hay que convencerles de lo buenos que son. Lo son porque si no, no estarían aquí. Están pasando un mal momento, es fútbol. En la alta competición todos pasamos momentos difíciles. Tienen que saber que tienen talento, eso me da tranquilidad. Trato de reforzarles en las cosas que hacen bien, luego a ver si somos capaces de trasladarlo al partido. Yo voy tranquilo".

Reacción al cese de albés de Olaetxea y Dubasin. "Cuando hay una destitución, a los jugadores seguro que no les ha gustado. Somos personas. En el fútbol, y más en esta categoría, casi parece que es normal, creo que van ya 16 o 17 destituciones, los que empiezan tienen pocas opciones de acabar. A todos les toca, pero es parte de esto. No he hablado de estas situaciones con la plantilla. Los veo entrenar y la respuesta es buenísima por parte de todos".

Plan de partido. "Ventajas a Oltra, pocas (risas). No voy a decir lo que vamos a hacer. Lo tengo clarísimo, ya lo veréis. Trataré de sacar lo mejor de cada uno de mis jugadores".

Posición de Otero. "Otero tiene condiciones para hacer todo. Lo sufrí de todas las maneras. En mi primera temporada en banda derecha, el año pasado de delantero. Tiene condiciones para todo. Lo importante es que esté convencido y metido. Su fortaleza en cualquier posición es muy grande".

Problemas de gol. "A casi todo el mundo le cuesta hacer gol. Vamos a buscar herramientas para poder tener situaciones de gol. Lo más importante es que tenemos jugadores que son buenos y siendo así en cualquier momento pueden funcionar".

