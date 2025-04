Los dos primeros "guajes" de Garitano: un producto genuino de Mareo y el pichichi del Sporting Atlético

"He sido siempre bastante atrevido para dar opciones a jugadores jóvenes que han tenido talento. No me va a pesar sacar a esos jugadores", anunció en su presentación en el Sporting como entrenador Asier Garitano. Dicho. Y hecho. Ante las lesiones de Carlos Dotor y, la más reciente, de Jordy Caicedo, incorporó para la agónica batalla que el equipo rojiblanco afronta este domingo (18. 30 horas, Movistar+ La Liga) en el estadio Pepico Amat de Elda a dos chavales del Sporting Atlético, el primero de los dos filiales: el centrocampista Aarón Quintana y el delantero Amadou Coundoul. Garitano, al que apenas le ha dado tiempo a examinar la cantera, mantuvo en la órbita del primer equipo a los también futbolistas con ficha filial Mbemba y Kembo, además del guardameta Elmo, que se desplaza como tercer portero.

Garitano se cubre en salud: a pesar de contar con Yáñez y Christian Joel, también tira del primer guardameta del filial. Quintana y Amadou representan además la política de Orlegi Sports en la cantera: uno, el mediocentro, lleva toda la vida –14 años– en el fútbol base del club; el otro, el delantero, llegó a Mareo el pasado verano tras ser el mayor goleador de toda España en Tercera.

Aarón Quintana, de la generación de 2004, con 21 años cumplidos en enero, es, de largo, la gran sorpresa de la citación de Garitano. El gijonés fue incluido a comienzos de la semana para completar los entrenamientos con el primer equipo. Y ha convencido a Garitano y a su staff, que han decidido darle la oportunidad de ser por primera vez citado con el primer equipo. Futbolista muy poderoso, fuerte en los duelos aéreos, ha sido uno de los canteranos que más ha progresado en los últimos años dentro de la estructura de Mareo. Al Sporting llegó en benjamín. Suma catorce años en la estructura. Ha tocado todos los palos, incluido el C, y es uno de los jugadores más importantes del filial, siendo de la total confianza de Samuel Baños. Esta campaña con el Sporting Atlético ha disputado 25 encuentros. Era importante con Zulaika y ahora tiene un papel todavía más destacado para Baños, uno de los entrenadores que mejor lo conoce de Mareo.

Aunque quizá no tiene el nombre de otros canteranos, Quintana ha agradado a Garitano durante los entrenamientos en Mareo y, de momento, respaldará una medular bajo mínimos: Garitano tan solo cuenta hoy con Olaetxea, Nacho Martín, Nacho Méndez y Gelabert como centrocampistas sanos para el momento más importante de la competición. También tiene encaje en esa demarcación Mbemba. El otro "fichaje" desde el filial es Amadou Coundoul, delantero senegalés de 22 años. Amadou ya había formado parte de otras convocatorias con el primer equipo, aunque siempre para cubrir el expediente y en los partidos que se disputaban en El Molinón.

La lesión de Caicedo le abre la puerta del fútbol profesional. Amadou, que rompió todos los récords goleadores de Tercera RFEF con el Llanera y que aterrizó en Mareo como una apuesta importante de Óscar Garro y Pedro Menéndez, no gozó nunca de la confianza de Rubén Albés. Consideraba el entrenador vigués que el espigado atacante africano aun estaba verde. Y, lo cierto, es que su adaptación a una estructura más profesional como es la del Sporting fue compleja. Un cambio salvaje, incluso en el estilo de vida –reside en la Academia de Mareo–. Amadou, que incluso fue suplente en varios partidos con Zulaika en el filial y en otros actuó como extremo, lleva 15 goles con el Sporting Atlético. Números correctos, y más si se tiene en cuenta que se ha perdido algún partido, pero lejos de las expectativas que había depositadas desde el club en él. Garitano le alistó de urgencia ante la lesión de Caicedo. Tras varios entrenamientos seguidos con el primer equipo, da al fin el salto.

