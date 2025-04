Así es Asier Garitano como gestor según tres líderes del exitoso Leganés: "Nunca sobrepasa la línea entre jugador-entrenador. No es su amigo", remarcan de él

¿Cómo levantar el ánimo de una plantilla que se ha olvidado de ganar y lleva 1 victoria en 17 partidos? ¿Cómo concienciar a un grupo que debe prepararse a sufrir por el descenso cuando creía que iban a luchar por subir? ¿Cómo mentalizar a unos jugadores de que deben prepararse en dos meses para soportar el peso de la historia de un club centenario que jamás se ha visto fuera del fútbol profesional?

Para resolver todas estas cuestiones, y, sobre todo, sacar rendimiento a la plantilla del Sporting, el Grupo Orlegi se ha encomenado a Asier Garitano (Vergara, Guipúzcoa, 55 años). Un entrenador con amplia experiencia en el fútbol. Y que deberá ser también un líder para levantar a sus jugadores ante ocho partidos donde el Sporting se juega preservar su condición de profesional. ¿Es Garitano un líder? Por el momento, en sus ruedas de prensa, el nuevo inquilino del banquillo de El Molinón se está caracterizando por trasladar mensajes muy realistas y cautos; también por evitar la palabrería, los grandes titulares. Muy hermético a la hora de hablar de sus intenciones tácticas para evitar dar pistas a su rival, en líneas generales mantiene un mensaje muy llano. Hasta llamativamente sosegado.

La opinión es unánime: Garitano es un experto manejando el vestuario

Pero ¿cómo es de puertas para dentro? Y, sobre todo, ¿será capaz de espabilar a una plantilla que ha perdido la confianza y que es la que debe salvar al club de la quema? LA NUEVA ESPAÑA dibuja, a través de tres líderes de su mejor proyecto deportivo, aquel Leganés que se estabilizó en Primera División, el perfil psicológico de un entrenador que jugará un papel fundamental en la historia del Sporting. Unai Bustinza, Martín Mantovani y Javier Eraso destripan al Garitano por dentro. A un "líder silencioso". No solo al técnico. "Asier nunca pierde los nervios... Es un tipo equilibrado emocionalmente; no se va a dejar llevar por las emociones extremas", cuentan de él.

Unai Bustinza. "Asier no es una persona que no va a perder los nervios por la situación, aunque sea compleja. Nunca se le ve nervioso, ni que pierde el control de la situación. Él tiene siempre las ideas claras. Y está convencido de ellas. No tiene fantasmas. Él va con sus soldados, quienes le siguen con sus ideas, y va con ellos a muerte. Es la persona adecuada para gestionar un momento tan delicado. Porque no va a inventar el fútbol. Es una persona que tiene unas ideas y las lleva a cabo; es muy práctica. Es un entrenador práctico, muy inteligente".

Martín Mantovani. "Es un gran gestor de grupos. Comprende bien al futbolista y maneja bien al vestuario. Sabe manejar los egos de los jugadores, algo que no es sencillo. No es un entrenador de estar muy encima de los jugadores, sino que manda mensajes más puntuales y positivos. Tiene, además, un carácter tranquilo. Es una persona comedida. No dudo ni un segundo de Asier: creo que puede dar mucho al Sporting y que es la persona adecuada para esta situación".

Javier Eraso. "Tiene una cualidad: no sobrepasa nunca la línea jugador-entrenador. Él no es amigo del futbolista. Es cercano con el jugador cuando está bloqueado. Puede ser bromista. Y hablará con aquellos jugadores que se sienten más bloqueados y dudan por la situación. A esos jugadores siempre los intenta proteger y aislar un poco de ese ambiente. Pero también serio cuando toca. Y es equilibrado: no se le va a ver fatal cuando el equipo pierde, ni con una euforia desmedida por ganar varios partidos seguidos. En ese sentido, es muy estable emocionalmente. Nunca se va a dejar llevar por las emociones extremas".

