Kevin Vázquez habla sobre la llegada de Garitano: “Un cambio te puede cambiar el chip, la energía”

La victoria en Elda

Kevin arrancó valorando el triunfo del pasado fin de semana ante el Eldense, una victoria que considera clave para el equipo, tanto a nivel deportivo como anímico: “Éramos conscientes de que solo valía ganar, que teníamos que ir allí con todo. Lo que nos generó fue esa liberación de volver a ganar, de volver a sentirnos capaces de hacer cosas. En el plano psicológico siempre es muy importante una victoria”.

El nuevo rol con Garitano

Sobre su vuelta a la titularidad y el cambio de entrenador, Kevin explicó qué les pidió Garitano desde el primer día, especialmente a los laterales: “En el plan de partido quedó claro que los laterales estábamos un poco más bajos, sin conceder los peligros que tiene el Eldense, con mucha profundidad por banda derecha y buenos centros desde la izquierda. Era cuestión de guardar lo nuestro y, cuando podamos, ser incisivos arriba”.

Primeros días con el nuevo técnico

El jugador gallego señaló que el cambio de entrenador ha sido positivo en lo anímico y en el enfoque del grupo: “Un cambio te puede cambiar el chip, la energía. El otro día se notó en el campo, que nos salía todo de cara. Por suerte, pudimos sacar los tres puntos”. También dejó claro que no cree que se trate de una cuestión de suerte: “Lo de la suerte nunca me gustó. Todos trabajamos para que llegue el momento. Luego seremos o no los elegidos, eso ya depende del entrenador”.

Intensidad y compromiso del equipo

Kevin remarcó que el vestuario está mentalizado y preparado para todo lo que venga en este tramo final de temporada: “Tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Ojalá resolvamos la situación cuanto antes, pero tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Estábamos en un mal momento y el nuevo entrenador vino con esa misión: hacernos ver la realidad. Ajustamos un poco las tuercas y para adelante”.

El papel de la afición

También tuvo palabras para los aficionados, que acompañaron al equipo tanto en Elda como en el entrenamiento a puerta abierta: “Lo valoro hoy y lo valoro siempre. Es un espectáculo vivir esta situación, con el equipo como estaba, y que la gente siga viniendo, siga animando. Cuando ves que tanta gente le da importancia a tu trabajo, es una suerte y una responsabilidad muy grande. Tiene que ser más un beneficio que una presión excesiva”.

El próximo partido ante el Mirandés

Con la mirada ya puesta en el siguiente reto, Kevin dejó clara la mentalidad con la que afrontan la cita en El Molinón: “Lo afrontamos como que aquí no pueden salir ni con tres puntos ni con uno. Tenemos que darle más importancia a lo nuestro que a su juego, porque ahora mismo estamos en una pequeña reconstrucción”. También reconoció que el vestuario quiere devolverle al estadio una alegría: “Cuando salimos al El Molinón sentimos algo distinto. Queremos ofrecerles una victoria y que disfruten, que de eso se trata”.

Cambio de objetivos durante la temporada

Preguntado por si el equipo tardó en asumir que los objetivos cambiaron, Kevin fue claro. “El objetivo del Sporting siempre tiene que ser estar arriba, pero las cosas cambian. Yo creo que éramos conscientes, pero siempre faltaba algo. A partir de hoy no podemos hablar de qué pudo haber sido. Tenemos que vivir esta realidad como lo que es”.