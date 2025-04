El Sporting, con "energía y fuerza" para otra final

"Nos viene otro partido que es complicado. Hay que estar muy presentes en lo que nos toca". David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, compartió ayer, en Villaviciosa, la sensación del club tras la victoria en Elda y el partido de mañana ante el Mirandés. "Sé que todos queremos mirar al futuro, y me lo tomo de manera personal, con toda la gente, en el club. Pero ahora es otro reto diferente y vamos a afrontarlo con mucha energía y mucha fuerza, como en Elda", subrayó el dirigente durante el 25 aniversario de la peña Maliayo.

"Os agradecemos este apoyo, este sentimiento que tenéis y que es en todas las ocasiones, cuando se está bien, cuando estamos mal. Sentir vuestro apoyo es muy importante. Con exigencia, por supuesto", agradeció Guerra entre el más de centenar de asistentes al acto organizado por la peña Maliayo. "Después de lo de Elda, respiramos un poco. Estábamos con la soga al cuello", señaló Santi Llera, presidente de la peña Maliayo, que celebró su 25 aniversario en la sidrería El Roxu, en Villaviciosa. En el acto se entregó el premio "Manzana de plata" a Álex Lozano por ser el canterano más joven en debutar la pasada temporada. No pudo acudir, al estar actualmente en Cádiz, en las filas del San Fernando. Agradeció, en todo caso, la distinción, a través de un vídeo compartido con la peña. El trofeo lo recogió en su nombre el futbolista del Sporting Álex Oyón quien, junto a Rubén Yáñez, representó a la primera plantilla.

Un momento de la celebración de la peña sportinguista Róber Canella. | LNE

Santi Llera, al frente de la peña desde su fundación, destacó el "orgullo" de mantener a este colectivo como un referente del sportinguismo en Villaviciosa, sin dejar de tirar de las orejas al presidente ejecutivo por la política del club con las peñas no adscritas al protocolo. "Llevamos tres años sin poder entregar nuestro trofeo a un futbolista porque no los dejan venir", señaló. Maliayo, que esta temporada protagonizó desplazamientos como los realizados a Burgos, Éibar y, más recientemente, a Córdoba, no descarta sumarse al último desplazamiento de la temporada, en Ferrol. "Aunque la lentitud con la que se hacen públicos los horarios de LaLiga cada vez nos lo pone más difícil", afirmó Llera. La jornada contó con más mensajes que los de David Guerra. El aniversario también tuvo un recuerdo a los tres primeros galardonados con la "Manzana de plata": Samuel Baños, Javi Fuego y David Villa. Los dos primeros estuvieron presentes en el acto, mientras que el "Guaje" envió un cariñoso vídeo felicitando a la peña por su cumpleaños. Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas, Emilio Llerandi, vicepresidente este colectivo, y el exrojiblanco Manuel Sánchez Murias se sumaron a un evento con otras peñas representadas.

El sportinguismo también fue protagonista en Pola de Laviana, con motivo del decimoséptimo aniversario de la peña sportinguista Róber Canella. Allí también se recibió con "alivio" la victoria en Elda. "Ojalá recuperemos la calma con Asier Garitano", afirmó Joaquín Castaño, presidente de este colectivo. El acto tuvo lugar en el restaurante La Chalana y hubo distintas distinciones. Pancracio Bernardo, "Chispita", recibió el reconocimiento "Santi" al peñista más destacado del año por, entre otras razones, su reciente incorporación al Sporting, entidad a la que se ha sumado como trabajador. También se entregaron placas conmemorativas a Rodrigo Piñera y Sandra Vázquez, dueños del café-bar El Cuévanu, sede de la peña, así como a los representantes del Sporting y de la Federación de Peñas. La peña Róber Canella también tiene en estudio viajar a Ferrol.

