La historia de Abel, el médico que juega en Mareo contra el cáncer

Todo empezó con un dolor en el pecho. Lo que de inicio apuntaba a un catarro mal curado, se tradujo en una costilla rota sin haber sufrido golpe alguno. Extraño. Analítica y de ahí, cita con el hematólogo. Mieloma. A Abel Manuel Amado Meana (Guimarán, Carreño, 1958) no le pillaba de nuevo. Médico de profesión, sabía perfectamente a lo que se enfrentaba, aunque lo suyo era estar en urgencias en el hospital de Cabueñes, adscrito a la unidad de traumatología. "No puedes ser catastrofista cuando te hablan de un cáncer", subraya en su conversación con LA NUEVA ESPAÑA uno de los fichajes del equipo de fútbol andarín de la Fundación del Sporting. Su testimonio, por "saber lo que es estar en el ruedo y en la barrera", es oro.

Abel, el médico que juega en Mareo contra el cáncer

"Si te hundes, eres carne de cañón. Hay que tener una visión positiva", subraya Abel. Lleva tres años desde el diagnóstico que aceleró su jubilación y le llevó a un trasplante de médula que "se fastidió a los cuatro meses", y a un "tratamiento experimental" que hace unas semanas hubo que cambiar tras una nueva recaída. Lo asume como parte del proceso. "Gran parte de los tumores tienen soluciones, si no totales, parciales. El mieloma es una patología que, aunque tiene su mortalidad, llegamos a ponerla en el apartado crónico. Puedes prolongar la vida bastante", explica. Por todo ello, recalca varias pautas para quienes se enfrenten o puedan enfrentarse a un caso similar al suyo. Siempre desde el positivismo compartido cada día con Pili, su mujer, y sus dos hijos: Santiago y Paula.

Abel, en Mareo. / RSG

"Para mí, lo que diga el médico tiene que ser norma o ley. Cada persona y caso es diferente y no por tener un diagnóstico similar tiene que funcionar el mismo tratamiento", señala quien formó parte del servicio médico de la desaparecida Mina La Camocha y de otras empresas absorbidas como Hidroeléctrica del Cantábrico, Crady o Banco Herrero. Otro apunte importante, comparte Abel, es el peligro de internet a la hora de informarse. "Es entendible que se pueda consultar, pero siendo conscientes de que en internet hay muchas mentiras", avisa, de ahí que vuelva recordar la importancia de confiar en los médicos porque en las redes se consume información para la que "no tienes elementos de discriminación suficientes" a la hora de discernir si es veraz. "No queramos saber más que nuestro médico", recuerda.

Abel reivindica que "aquí contamos con Esther (González García, jefa del servicio de Hematología de Cabueñes), una de las líderes nacionales en tratar el mieloma". Un detalle que, para él, refuerza aún más lo dicho anteriormente. Esther fue el contacto de la Fundación del Sporting Marea Rojiblanca para poner en marcha el premiado proyecto del fútbol andarín. El equipo rojiblanco no ha dejado de crecer en los últimos meses. El deporte "es clave" para combatir el mieloma. "Al ser un proceso con muchas recaídas, la mejora de la condición física hace que estas recaídas sean más llevaderas", comparte Abel, que viene de "hacer un poco de elíptica" porque no podrá entrenarse esta semana con el equipo al coincidirle con una de sus citas en Cabueñes. "El trabajo que se está haciendo desde la Fundación es muy importante", concluye sobre la evolución de sus compañeros y él mismo. Su espíritu de lucha, contagia.