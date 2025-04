No lo sabían, pero los entrenadores de Sporting y Cádiz tienen la misma sangre: la sorprendente historia de los Garitano, de familia a rivales tres siglos después

Pese a que se apellidan igual, no son hermanos, ni primos, ni hay una relación sanguínea directa. En ello han insistido Asier y Gaizka Garitano desde que el balón les ha reunido a lo largo de los campos del fútbol español. La historia entre el entrenador del Sporting y del Cádiz, próximo rival de los rojiblancos, tiene matices. Así lo asegura el genealogista Francisco Javier Meléndez Valero (Bilbao, 1963), en conversación con LA NUEVA ESPAÑA. "Los dos entrenadores son descendientes de dos hijos del matrimonio entre Miguel Antonio Garitano Ascasubi (Bergara, 1718) y Teresa Saribiarte Oxirondo (Arkarazo-Aretxabaleta, 1712), que se casaron en Bergara el 21-1-1738, y en cuya partida de matrimonio se lee que el novio era hijo legítimo de Isidro de Garitano y de María Ascensión de Ascasubi, dueños de una de las casas de su apellido en esta villa", detalla. Así que de familia hace tres siglos, a rivales.

"Creo que conocen el estudio, pero tengo entendido que los Garitano no tenían ni idea de este parentesco. Me gusta mucho el fútbol y conozco bastante bien la trayectoria deportiva de Asier y Gaizka Garitano, pero si investigue sus árboles genealógicos en 2017 fue solo por la curiosidad de intentar averiguar si tenían antepasados comunes", explica Javier sobre cómo se inició todo para tratar de encontrar una respuesta más completa a la pregunta que muchos seguidores se hacían cuando se hablaba de Asier y de Gaizka. El entrenador del Sporting es el mayor de los dos. Nació en Vergara (Bergara en euskera), Guipúzcoa, en 1969. Gaizka lo hizo en Derio, Vizcaya, un poco más tarde, en 1975. En su trayectoria deportiva hay varios paralelismos. Ambos fueron futbolistas antes que entrenadores. Los dos, además, se formaron en las categorías inferiores del Athletic de Bilbao. No solo eso, también dieron el salto al fútbol profesional sumando minutos en Segunda División en las filas del Eibar, aunque no llegaron a coincidir en la misma plantilla. Después, iniciaron una carrera en los banquillos que les ha llevado a Primera División y a tener un amplio reconocimiento en la categoría de plata, el escenario que propiciará su reencuentro el próximo viernes, a las 20.30 horas, en el Nuevo Mirandilla.

"Para mi investigación genealógica usé los datos de las partidas sacramentales vascas anteriores a 1900, que se pueden ver en internet. Y también consulté algunos certificados de nacimiento del Registro Civil", continúa Javier Meléndez sobre cómo fue atando cabos hasta llegar al punto de encuentro entre los dos Garitano. Su dedicación a la genealogía se inició como una pasión y ha derivado en algo a lo que se dedica profesionalmente. "Estudié Turismo en la Universidad de Deusto. Llevo más de treinta años dedicado a la genealogía, primero solo como afición, y desde hace doce años también como profesión. Antes de trabajar como genealogista estuve trabajando como auxiliar de Enfermería", detalla.

"Soy seguidor del Athletic Club de Bilbao, pero el Sporting es un equipo que siempre me ha caído muy bien", continúa el vizcaíno en relación a los rojiblancos, conjunto al que sigue ahora con un plus de atención desde la llegada de Asier Garitano al banquillo. "En 2008 estuve en Gijón en una exposición sobre Quini. Tengo dos camisetas del Sporting en casa. Una la compré con el pantalón y las medias. Y la otra es una de manga larga con el nombre de Quini y el dorsal nueve, una réplica de la que se vistió en los setenta", apunta quien se declara, también, un seguidor de todo lo que dio El Brujo al fútbol español y, particularmente, al Sporting. "Hace años un periodista vasco habló conmigo e hizo una publicación en euskera. Y por lo que pude entender el periodista habló también con el padre de Gaizka que le comentó en euskera que no le parecía raro que tuviesen parentesco. Conmigo nunca se han puesto en contacto los Garitano", explica Javier Meléndez. El padre de Asier, Luis Mari Garitano Álvarez, falleció hace apenas un mes. En esa línea también está trabajando ahora el genealogista vizcaíno, ya que, curiosamente, también hay sangre asturiana en las venas del entrenador del Sporting.

"El bisabuelo de Asier es asturiano", comenta tomando como referencia Álvarez, el segundo apellido del padre del preparador rojiblanco. "Es un estudio que he iniciado y todavía estoy concluyendo para acabar de confirmar todos los datos. Necesito un poco de tiempo para revisar las partidas que tengo", subraya antes de compartir el lazo asturiano en el que está profundizando en relación al bisabuelo de Asier Garitano. Su estudio apunta a Florentino Álvarez Sánchez, quien "según unas partidas era de Turiellos y según otras, de Sama de Langreo. Su padre era de Proaza y su madre de Gurullés, Grado. Florentino se casó en Mondragón en 1891. Era cerrajero. Pero me gustaría confirmar los datos viendo otras partidas que tengo de los bautismos de sus hijas porque en cada partida puede haber informaciones nuevas o contradictorias", concluye Javier Meléndez sobre su profundo análisis en torno a Asier Garitano.

