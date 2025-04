Mesa habla del Sporting, del cambio de entrenador y hace una singular sugerencia sobre Joaquín: "El fútbol es actitud, no hay una varita mágica"

"A ver si tenemos un poco de cabeza y en dos partidos quitamos esto de en medio". Manolo Mesa hace referencia a la permanencia de un Sporting que "cuando ha empezado a no ganar y a meterse para abajo... Me ha dado no se qué verlo". "Siete pulmones", uno de los iconos del mejor Sporting de la historia, vivirá la visita de los rojiblancos, este viernes, al Cádiz, a escasos kilómetros del Nuevo Mirandilla, desde su San Roque natal. Lleva años jubilado, pero a los "ocho o diez kilómetros diarios" con los que se mantiene en forma caminando hasta el pinar cercano a su casa, "al que llevé al equipo cuando vinimos a disputar el trofeo de La Línea", le suma otra tarea que cumple con mucho gusto: "Mi contrato laboral es ahora cuidar de mis tres nietos". Ejercer de abuelo le impedirá animar desde la grada.

"El fútbol es muchas veces actitud, no hay una varita mágica", resume Manolo Mesa sobre la reacción del Sporting desde la llegada de Asier Garitano al banquillo. El conjunto rojiblanco llega a Cádiz impulsado por el pleno de victorias con su nuevo entrenador. "Se han hecho las cosas precipitadamente, es normal que un equipo no funcione bien, por muchos entrenadores que tengan", continúa el exrojiblanco. "Si un equipo no funciona, no soy de los que cree que todos los entrenadores tienen la culpa. En este caso, hay gestores y gente que están ahí para ayudar al entrenador en tema de fichajes, en las personas que hacen falta para una temporada larga como es la de Segunda División. Si no configuras una buena plantilla, la cosa no funciona", sentencia.

Mesa recuerda la importancia del sacrificio, del esfuerzo, dos de las características de su aplaudido fútbol, como parte indispensable para aspirar al éxito, mucho más en el Sporting. "He tenido muchos entrenadores y si algo me ha quedado claro con todos es que el fútbol es trabajo, sacrificio, ayudar al compañero y correr para todos. Lo que tiene que adaptar el entrenador es la calidad de cada futbolista. En Segunda, además, el trabajo es continuo", subraya. Si fuera por Mesa, "una institución como Joaquín tendría que estar asesorando a los técnicos, no enseñando El Molinón", y mantiene la confianza en que "veamos pronto al Sporting en Primera". Mientras tanto, él seguirá pendiente de lo que pase en El Molinón y de Julia (12 años), Manuela (8 años) y Neizan (6 años), sus tres nietos.