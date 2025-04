Pier habla de todo: elogios a Garitano, su futuro en el Sporting y los objetivos

Róber Pier, uno de los jugadores importantes del Sporting, compareció este martes en sala de prensa en Mareo. El defensa central puso en valor el trabajo de Asier Garitano y se mostró dispuesto a reunirse con el club para tratar su continuidad.

Sus palabras

Ganar dos partidos seguidos cambia todo: el ambiente, confianza, cualquier signo negativo… Antes veías todo negro y con un bloqueo mental importante. Ahora se ve mejor. Pero no está todo hecho. Queremos conseguir la tranquilidad absoluta”.

Cambio de entrenador. “El simple hecho de que haya habido un cambio de cuerpo técnico te cambia el chip y la mente. Hemos hecho dos partidos y hemos querido ganar. Queremos mantener la confianza lo máximo posible”

Estilo con Garitano. “Puede ser que ahora estemos más ordenados tácticamente. Antes era otra forma de defender: con más espacios y duelos. Pero tampoco son cuestiones de cosas tan diferentes. Ahora ha venido un nuevo cuerpo técnico que nos ha ordenado. Seguimos su plan… y está funcionando”

Análisis de su curso. “Mi temporada no empezó muy bien porque empecé con una pubalgia. Me costó, pero cuando empecé a jugar lo hice bien. Luego, como todo el equipo, bajé en diciembre. Pero luego tuve mi peor época. Tuve errores graves, pero tampoco creo que ha sido una temporada tan irregular. Pero me encontré bien. Asumo mis culpas, porque he tenido errores. Ahora me encuentro bien, de confianza y en el campo. Y solo pienso en el equipo. Mi cabeza y mente está ocupada en eso.

Partido en Cádiz. “El de Cádiz es un partido muy difícil. Es un rival fuerte. Estaban llamados a estar arriba. Va a ser complicado. Venimos con buena dinámica. Intentaremos ganar”.

La ambición de Gelabert sobre el play-off. “Gelabert fue gracioso. Pero por dos partidos no podemos pensar en otra cosa. Tenemos que ir a Cádiz a intentar ganar y a a partir de ahí salvarnos. Y luego que acabemos con las mejores sensaciones”

Acaba contrato. “Yo de momento en lo que me centro es en acabar bien el año e intentar ayudar a este club lo máximo posible. Si hay que hablar las cosas se hablarán cuando todo esté más claro, cuando haya una mayor estabilidad”.

Garitano. “No lo conocía mucho. Me ha parecido un tío muy tranquilo. En el campo se transforma. Es un tío intenso. Ha sido muy cercano: nos da confianza, nos habla a todos… estamos encantados. Me ha sorprendido en lo personal. Y en lo deportivo. Ha venido con las cosas claras. Cada jugador sabe que tiene que hacer dentro del campo”