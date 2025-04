Así está "la operación Gelabert": el deseo del futbolista, clave, Garitano, y los planes de Orlegi

El Sporting tiene un as en la manga para conseguir firmar a César Gelabert: cuenta con el fuerte deseo del centrocampista de Palencia. Gelabert es feliz en Gijón, está ilusionado con la posibilidad de continuar en el club rojiblanco e incluso parece dispuesto a hacer un esfuerzo para seguir en Asturias, que es su principal objetivo. Es el mejor aliado para completar uno de los negocios del verano en clave Sporting. El Grupo Orlegi, como avanzó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, quiere fichar en propiedad para el club rojiblanco a un futbolista que, a sus 24 años, ha dado un salto cualitativo en su fútbol con la llegada de Asier Garitano, quien le está dando galones y confianza situándole muy cerca del área, como "10".

La operación está en una fase inicial, ni siquiera se han producido contactos formales entre entidades. Pero ya se ha llegado a un convencimiento: se peleará por quedarse con Gelabert para que sea uno de los futuros líderes próximo proyecto, y, si es posible, se pretende que se incorpore en propiedad. Hay, aún, muchos asuntos por resolver: Gelabert tiene contrato en Tolouse hasta 2027. En su llegada a Gijón a través de un préstamo se incluyó una opción de compra, por unos 2 millones de euros, pero vinculada exclusivamente a un eventual ascenso a Primera División.

Los clubes deberán, por lo tanto, renegociar los términos de nuevo, con confianza en que se pueda lograr un acuerdo. El Tolouse sabe que su posición ya no es tan fuerte y, de hecho, no cuenta con el centrocampista con vistas a la siguiente campaña. Es un descarte para su entrenador, Carles Martínez. Al futbolista, además, le quedan dos años de contrato y tampoco quiere regresar a Francia. Será, por lo tanto, su última oportunidad de hacer algo de caja a través de un traspaso. Pero el Sporting cuenta con el visto bueno del jugador y, en general, no tiene malas cartas para ganar la partida.

La prioridad del grupo sería hacerse con el control definitivo del centrocampista. Pero si se tiene que volver a negociar otra cesión, se hará. En Mareo están encantados con Gelabert. Se valora su fútbol y sus condiciones: destaca en todas las métricas físicas y, además, ha dado un salto cualitativo en su incidencia en área contraria con el cambio en el banquillo. Por edad, nivel y proyección, no hay dudas. Garitano, además, ve con buenos ojos la incorporación de Gelabert, un jugador que le gusta mucho. Y la palabra del veterano entrenador de Bergara también juega un papel decisivo. Aún es pronto, pero su impacto, conocimiento del entorno, categoría, capacidad de trabajo agradan en Mareo. Garitano será el líder del siguiente proyecto en el banquillo.

En Mareo, en cualquier caso, no tienen previsto todavía avanzar en las negociaciones por Gelabert. Hoy, la prioridad de la comisión deportiva del Grupo Orlegi es la de rematar la compra de Jonathan Dubasin. El grupo tiene hasta la primera semana de junio para hacer efectiva la opción de compra (1,6 millones de euros) que acordó con Basilea en su momento. Dubasin, como avanzó este periódico, tiene tres años comprometidos con el Sporting. Por el atacante, de 25 años, se han interesado varios clubes de Primera División, entre ellos el Espanyol. Pero el Sporting tiene prioridad, según recoge el contrato, y, después, tampoco tiene en mente vender al que apunta a ser jugador franquicia del proyecto deportivo.