Garitano se centra en el partido a partido y mantiene el discurso pese a la reacción: "Vamos a sufrir hasta el final"

Prudencia. Calma. Y discurso en el corto plazo. Asier Garitano ha instalado al Sporting de Gijón en el discurso del "partido a partido" y de ahí no se mueve -ni se va a mover- por más que el descenso ya no asuste como hace dos semanas. El entrenador atendió este jueves en Mareo a los medios de comunicación en la víspera del partido mañana en Cádiz.

¿Cómo afronta el partido? “Estamos más contentos. Siendo conscientes de cuál es el objetivo y que nos falta. Manteniendo la línea. Estamos más contentos. Pero centrados ya en el partido del Cádiz: será un rival muy duro. Ha sido una semana buena de entrenamiento. Vamos a llegar en buenas condiciones”.

Pasado en Cádiz. "Estuve en Cádiz. Volví a ver la ciudad deportiva. Es una gran ciudad. Se vive mucho el fútbol. Es parecido aquí con el Sporting. Es una alegría siempre poder ir a los sitios que has estado en este caso Cádiz".

Puntuación de la salvación. “Por encima de 50 estará la salvación. El Eldense igual tiene que conseguir cinco victorias de seis y eso en esta categoría no es sencillo. Por encima de 50 estará la salvación.

Gaizka Garitano. "Lo conozco y le aprecio. Está haciendo un gran trabajo en Cádiz: cogió un equipo en descenso directo y desde que está allí es el séptimo mejor. Habla bien de él. Es un equipo que va a competir bien. Nos centramos en intentar sacar nuestras mejores virtudes. No tiene nada que ver con el Gaizka del Dépor o del Eibar".

Guille Rosas. "No pienso en el hipotético traspaso de Rosas ni tiene nada que ver que no juegue en eso. En este partido no va a estar. Ha tenido una molestia muscular. Y a Cádiz no va a ir. En los dos partidos anteriores fue una decisión técnica".

Futuro en el club. “Primero vamos a conseguir el objetivo, que no se ha conseguido. Tenia conocimiento de cómo era esta plantilla pero no había dirigido a ningún jugador. Las referencias eran buenas”.

Etiqueta de entrenador defensivo. “Las etiquetas seguirán. Aunque hagamos 20 goles a favor. Y ahí van a seguir. No van a cambiar. Es difícil que cambien. Lo que pretendo es que seamos muy competitivos”

Futuro de Gelabert. “Gelabert es cedido del Tolouse. Tiene talento. El día a día de él es muy bueno. Está en una situación en la que entendía que la podía ayudar para sacar su mejor versión. Y el futuro es esta semana: es este partido”.

Cote. “Me sorprendió cuando anunció su retirada. Tampco me esperaba llegar aquí. Es muy bueno. Tiene talento. Está muy metido del Sporting. Hablé con él para ver cómo estaba mentalmente. En casa necesitamos a todo el mundo. Cote tiene muchas virtudes y ese sentimiento por el Sporting y Gijón y de cabeza está mentalmente bien. Lo utilizamos en todas sus versiones. Nos hace falta activar a todo el mundo. Este mes de competición va a ser duro. Me alegro por el: nos da en muchas cosas un plus”

Gaspar. “Va mejorando. A Cádiz no va ir. Semana que viene empezará a entrenar con el equipo. Nos va a echar una mano para ese final de temporada. Para los últimos tres o cuartos partidos. A ver si lo tenemos en las mejores condiciones”

Objetivos en juego. “Vamos a seguir sufriendo. Vamos a sufrir hasta el final. Los finales son de tensión. Hace quince días había pánico y miedo y ahora parece que respiras. Pero el objetivo es el mismo. Estamos preparados y vamos a sufrir. Ojalá que podamos seguir sumando. Pero mentalmente hay que estar preparados. Somos el Sporting. Vamos con la ambición de sacar los partidos adelante”

Cantera. “No he tenido tiempo. Vi al C un partido. Hablé con Samuel Baños. Tenemos cinco jugadores del filial en el día a día. Y en este tramo de temporada teníamos que sacar rendimiento. El Sporting siempre saca jugadores. Ojalá que el filial pueda ascender. El objetivo de ellos tiene que ser jugar en el primer equipo”.

Ontiveros. “Es un jugador importante. En el Villarreal B tuvo buenos números. Lo veo en la izquierda o detrás del punta. Tienen a Melendo, Sobrino… es un equipo potente. Ontiveros tiene balón parado, tiene asistencias, es bueno en faltas y en tiros. Pero lo que analizamos más es el bloque: su fortaleza es el bloque. Están haciendo las cosas bien”.

Opinión de la plantilla. “Mi opinión de la plantilla es igual. Tenía la información de que el día a día era bueno, que era un buen grupo. Intuía que era bueno, porque los he sufrido. La idea es sacar lo mejor de los jugadores. Estamos muy contentos de cómo entrenan y cómo son como personas. Si encima ganas… es la leche”

Cádiz. “Espero la mejor versión. Llevan un tramo de temporada bueno. La afición está siempre con el equipo. Cuando pasas años en Primera y bajas, crees que tienes que estar más arriba y cuesta más. Pero me espero la mejor versión del equipo y de la grada. En Cádiz se vive el fútbol mucho. Seguro que a los dos equipos nos habría gustado estar más arriba. Pero es lo que nos toca”