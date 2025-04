La conjura del vestuario del Sporting y un "ojeador" en el Nuevo Mirandilla

“Veníamos a por los tres puntos. Hicimos bastantes cosas bien, otras no tanto”. Kevin Vázquez, titular en el lateral derecho desde la llegada de Asier Garitano, pone voz al vestuario del Sporting. “Cuando nos meten el gol, ellos se meten atrás y no estamos finos en los últimos metros. Era más difícil hilar pases, finalizar. Lo intentamos con centros laterales, yendo por fuera, pero no encontramos soluciones”, resume de la derrota en Cádiz.

“El vestuario está mal, pero con ganas de revancha. Sabemos el objetivo que tenemos que cumplir. Veníamos a Cádiz con ganas de ofrecerle a la afición los tres puntos otra vez y continuar con la buena racha. Hay que agarrarse al trabajo”, comparte sobre la primera derrota de la era Garitano. “Hay que ir a Castellón y ganar. A partir de ahí, ya veremos cómo se van dando los otros resultados. Hay que centrarnos en nosotros mismos, porque solo nosotros podemos salir de esta situación”; subraya.

En cuanto a sus tres titularidades consecutivas y la baja de Guille por lesión, Kevin subraya que “da igual quién esté. Tenemos que ser una piña. Hay que estar al cien por cien, dar un poquito más todos, yo el primero. Y a partir de ahí, que el equipo crezca”. Señala del próximo rival que “el Castellón es muy diferente por características de jugadores y entrenador. Solo vale la victoria” y evita entrar en más comparaciones entre Asier y Rubén Albés. “Son entrenadores distintos. Cambia. Unos trabajan unas cosas y otros, otras, pero el camino es mejorar”, concluye.

"Ojeador" y vuelta al trabajo

El Sporting contó en el Nuevo Mirandilla con el apoyo de un futbolista rojiblanco ahora en tierras gaditanas. Álex Lozano, cedido hasta final de temporada al San Fernando, estuvo en la grada siguiendo en directo el encuentro ante el Cádiz. La plantilla rojiblanco regresó este sábado a Gijón vía Málaga. La plantilla disfrutará de descanso hasta el lunes, cuando está marcada la vuelta al trabajo. El próximo partido será ante el Castellón, el lunes 5 de mayo, a las 20.30 horas, en Castalia.