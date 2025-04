"Estoy contento en el Sporting, pero el futuro para los futbolistas es imprevisible"

Sale del vestuario con la camiseta negra de manga corta con la que se completa el chándal oficial del equipo. Son las once de la noche en Cádiz y le sobra hasta la chaqueta. Nikola Maras (Belgrado, Serbia, 1995) atiende a LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano de prensa escrita presente en el Nuevo Mirandilla, minutos después de la derrota ante el conjunto amarillo. Es la primera desde la llegada de Asier Garitano, un entrenador que ha iniciado la reconstrucción desde la defensa. En esa tarea, el serbio ha ejercido como una pieza inamovible. Su cesión termina en junio y, con la permanencia entre ceja y ceja, vuelve a dejarse querer para continuar en Gijón.

¿Qué balance hace del partido?

Obviamente no estamos contentos con el resultado. Creo que el partido se puso muy pronto en nuestra contra. Hemos sufrido un gol que quizá no esperábamos. Luego, en el segundo tiempo, se ha convertido en un partido en el que hemos tenido iniciativa, más balón, pero quizá nos faltó un último empuje, último pase, último tiro… Algo para hacer más daño al rival. No estamos contentos.

Escuchándole, ¿faltó valentía, atrevimiento para ir a por el gol?

Cuando pierdes falta eso, pero tampoco quiero decir que no lo hemos intentado. Los chavales lo han intentado con todo, lo han dado todo. No nos ha salido lo que esperábamos y lo que buscábamos. Tenemos que trabajar duro para darle vuelta a esta situación y mirar hacia el próximo partido.

Venían de pleno de victorias con el nuevo entrenador ¿Cómo está el vestuario ahora?

Es una pena, sobre todo, por eso, porque veníamos de dos victorias. Tenía una sensación muy buena para este partido, veía al equipo bien. Por eso el golpe es duro cuando te quedas con la derrota. No tiene que hacernos perder confianza. Estamos haciendo las cosas bien y el equipo tiene que seguir haciéndolas.

¿Qué ha cambiado en el Sporting de Garitano respecto a la etapa anterior?

Algo importante, esos dos partidos seguidos que hemos ganado. En Cádiz no se ha podido, pero bueno… Cada entrenador tiene sus ideas y luego los resultados son los que te marcan el camino. Tanto a cualquier entrenador como a cualquier equipo. En la etapa anterior nos faltaron resultados, pero a la hora de hacer un análisis, yo no soy analista. Soy jugador, juego al fútbol e intento hacer lo mejor posible en cada partido. Ahora el pasado ya no entra, ahora hay que mirar al futuro. Tenemos que pensar en ganar el próximo partido.

Da la sensación que el fútbol del nuevo entrenador casa mejor con su estilo. ¿Lo comparte?

Como defensa, obviamente me gusta sufrir menos goles, pero tampoco tengo problema con eso. Ahora tenemos más orden. Hemos estado bien en los partidos que hemos ganado, e incluso durante el partido ante el Cádiz estuvimos bien ordenados, pero nos costó un poco entrar al partido. No hemos tenido quizá esa chispa de jornadas anteriores. Hay que seguir hacia adelante. Repito, no podemos ahora mirar al pasado. Eso ya pasó. La mente, en ir a jugar a Castellón.

Dice el entrenador que los puntos para la permanencia serán más de 50 ¿Qué cuentas hace usted?

No soy analista (se ríe), no hago cuentas. Solo pienso en ganar el siguiente partido. Ante el Cádiz también he salido a ganar el partido, sin mirar los puntos ni las cuentas necesarias. El entrenador tiene más experiencia, sabe mejor cómo es todo esto. Si dice eso, supongo que será así. Por eso tenemos que apretar y seguir compitiendo, dando nuestra mejor versión en los próximos partidos, que todavía quedan muchos. Es lo que queda.

El club ha activado algunos movimientos de cara a la plantilla de la próxima temporada. Su cesión finaliza en junio. ¿Usted desea seguir en Gijón?

Estoy muy contento aquí. Estoy bien en la ciudad y en el club. Me siento valorado, pero el futuro siempre es imprevisible para los futbolistas. Lo que será, será. Estoy centrado en hacer lo mejor posible en los cinco partidos que nos quedan. Hay un objetivo por cumplir y tenemos que darlo todo para hacerlo posible.