El futuro del Sporting vuelve a iniciarse en Washington: así fue el encuentro de Irarragorri y Guerra

Horas antes de que la justicia mexicana activara el pasado viernes la orden de detención de Alejandro Irarragorri por no acudir de manera presencial a una vista, y Orlegi respondiera con un comunicado y una demanda de amparo, el presidente del grupo y del Sporting se reunió en Washington con David Guerra. La capital de Estados Unidos, escenario el pasado verano de la apuesta por Rubén Albés como uno de los movimientos estratégicos en lo deportivo, vuelve a ser el punto desde el que se marcan las claves del nuevo proyecto rojiblanco. La planificación de la próxima plantilla y la necesidad de terminar la temporada lo más arriba posible fueron dos de los puntos calientes tratados entre Irarragorri y Guerra. También identificar, más concretamente, en qué se ha podido fallar.

La presentación de una demanda de amparo por parte de los servicios jurídicos de Orlegi hace que el grupo, según fuentes consultadas por este periódico, no espere movimientos significativos en torno a la situación de Alejandro Irarragorri en las próximas semanas. La deriva penal del proceso judicial abierto por un presunto fraude fiscal de Santos Laguna, de una cantidad en torno a los 700.000 euros, se entiende como un error, defendiendo la "plena convicción de que se ha actuado con pleno apego a la ley y a todas las disposiciones respectivas aplicables". Por este motivo se subrayó, en un comunicado emitido por Santos Laguna, que se "rechaza tajantemente que una discrepancia en la interpretación de la norma fiscal -que puede y debe dirimirse por vías administrativas- se traslade al ámbito penal". A la espera de avances, el plano deportivo es otro de los frentes importantes abordados por Alejandro Irarragorri, desde Washington.

Si José Riestra, director global de fútbol de Orlegi, resumió el pasado 8 de abril, en Mareo, que el grupo se había equivocado "en todo", señalando especialmente en no haber hecho cambios "antes de tiempo, y no solo me refiero al míster", la reunión de Alejandro Irarragorri con David Guerra ha tratado de profundizar en esa línea. El grupo es consciente del desgaste vivido en Gijón durante los últimos meses, abriendo un análisis de las causas que han llevado a pasar de pelear por el play-off, a estar metidos de lleno por la permanencia.

Alejandro Irarragorri también trasladó su interés en conocer qué se puede cambiar para mejorar números en las últimas cinco jornadas de Liga antes de tratar cuestiones más ligadas con el medio plazo. La configuración de la plantilla fue una de las cuestiones, con movimientos activos como una oferta de renovación a Nacho Méndez que no ha prosperado y la ejecución de la opción de compra de Dubasin por 1,6 millones de euros. Esa operación, que se rematará este mayo, es estratégica para el club rojiblanco. Dubasin será uno de los líderes deportivos del Sporting 2025-2026. En la entidad rojiblanca también se ha decidido, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, lanzarse a por la incorporación de César Gelabert. En el medio plazo también se discutió sobre aspectos de otros ámbitos del club. Es público el desencanto con la marcha y gestión del Sporting Atlético, como evidenció José Riestra hace semanas. También que se valoran cambios en el organigrama, sin descartar la salida de alguna persona, como él mismo señaló.

La cita en la capital del Estados Unidos reunió a más altos ejecutivos del Atlas y Santos Laguna, los otros dos clubes de Orlegi, para tratar temas conjuntos. Eso no impidió que se abordara en profundidad la situación de un Sporting sobre el que se avecinan cambios. David Guerra ya está de vuelta en Gijón para ir dando pasos en esa dirección.