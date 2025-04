Habla Dubasin de su futuro y el interés de otros equipos: "Si me va fichar el Sporting, ese es el mensaje de calma"

Jonathan Dubasin recibió este martes, en Mareo, el trofeo al jugador “Cinco estrellas” del Sporting durante el mes de marzo. Es el cuarto de los galardones organizados por Mahou que recoge, esta temporada, el atacante rojiblanco. Un reflejo de su influencia. El “Pingüino” habló por primera vez después de que el club anunciara su disposición a ejecutar la opción de compra que se guardó en su cesión desde el Basilea para quedarse al delantero en propiedad. Agosto, octubre, noviembre y marzo han sido los cuatro meses de protagonismo de Duba. “Gracias a toda la gente que me ha votado y está con nosotros. A seguir.

Apagón. "Incertidumbre por no saber lo que estaba pasando. Pudimos hacer el entrenamiento. Tranquilos. Por suerte ya se ha podido solucionar. Ahora preparando ya el partido y entrenándose con más normalidad".

Derrota en Cádiz. "Después de las dos victorias estábamos muy contentos por dar un paso tan grande hacia adelante respecto al nuevo objetivo. El rival nos puso las cosas difíciles, llevamos tres semanas con el nuevo entrenador y toca adaptarse. A lo mejor quedan cosas que no nos quedan claros. Estamos haciendo un gran trabajo todos. Estamos poniendo todos de nuestra parte".

Opción de compra. "Escuché la rueda de prensa (de José Riestra). Muy contento. Desde el día que llegué tengo todo el cariño de la afición, de los compañeros y la directiva. Estoy muy feliz y contento también por el esfuerzo que van a hacer. A disfrutar y a terminar la temporada bien".

Garitano. "Dentro de un sistema de juego diferente, a mí me va pidiendo lo que a mí se me da mejor. Lo que me ha dado rendimiento durante este año. A nivel individual también hemos hecho cambios. Toca adaptarse".

Su mejor año. "Puede ser la mejor temporada. Probablemente. A nivel de números seguramente y esto es para dar las gracias, primero, al club, y a quien ha confiado en mí".

Estabilidad. "Llevo muchos años en los que cada temporada he cambiado de equipo. Es la capacidad que ha tenido cada uno a los cambios. Estoy agradecido y en el fútbol nunca se sabe. El presi ha dicho que me van a comprar y si estoy una año aquí, bien, si son dos, bien. En el fútbol nunca se sabe. Cuando uno se siente bien y es feliz, se nota en el campo".

Líder el próximo año. "La motivación está siempre en seguir creciendo y ser mejor. Si el año que viene hay oportunidad, intentar hacerlo de la mejor manera, siempre ayudando a los compañeros".

Interés del Espanyol. "Si me van a comprar, ese es el mensaje de calma. Estoy feliz aquí. Y pase lo que pase en el futuro, que no tengo ni idea, quedan cinco partidos y voy a darlo todo aquí hasta el último día. No sé si va ser hasta mañana o hasta dentro de diez años, pero que nadie dude que voy a dar el máximo hasta el último día".

Rendimiento sin Albés. "He escuchado mucho que soy jugador de un entrenador. Cuando llegas a nivel profesional no es solamente por un entrenador. Es mucho trabajo. Estoy agradecido con todos los clubes que me han dado la oportunidad y a todo lo que ha pasado en el pasado".