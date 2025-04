Garitano, pendiente del parte médico para la visita a Castellón

Garitano está pendiente del desarrollo del parte médico para conocer si puede contar o no para el importante encuentro que el Sporting disputa en Castellón con algunos de los jugadores que encaran la fase final de su recuperación. De los varios afectados por problemas físicos parece que puede recuperar a Guille Rosas y a Gaspar. Ayer los dos jugadores realizaron trabajo al margen del resto de la plantilla. Rosas, de hecho, apunta a ser una de las principales novedades de la lista y, si está en condiciones óptimas, incluso del once. Por su parte, Gaspar opta a regresar a los terrenos de juego tras varias semanas por una lesión muscular. Gelabert, mientras, no se entrenó ayer por una pequeña sobrecarga.